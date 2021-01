¿Podemos destituir al presidente de Estados Unidos?

Por: Alejandro López Canorea (@AleGeo__ en Twitter). Antropólogo y analista de Descifrando la Guerra.

Donald Trump ya se enfrentó a un juicio político durante su periodo presidencial mediante el conocido como impeachment. No obstante, los demócratas no tenían el control del Senado y la causa estaba perdida antes de comenzar. Los republicanos no iban a hacer descarrilar a su propio presidente. Además, la causa del “Ucraniagate” reforzaba más de lo que perjudicaba a Donald Trump. El impeachment dio voz precisamente a lo que se pretendía silenciar. Trump habría abusado de su poder para influir en Ucrania para que desde allí se investigara la corrupción del entorno de Biden en el país. Con el proceso perdido de antemano, los demócratas buscaban perjudicar la imagen del presidente entre el electorado, sin contemplar que las bases republicanas no penalizan de la misma manera que los demócratas el abuso de poder. Al contrario, los nublados negocios del hijo de Joe Biden en Ucrania lograron una gran visibilidad.

Después de aquel tropiezo, Nancy Pelosi se erigió como la figura política más influyente del Partido Demócrata gracias a la torpeza de los candidatos durante las primarias demócratas y a la elección de un candidato débil como Biden. Sin embargo, la campaña demócrata fue por la derecha para conquistar —exitosamente— a los republicanos moderados y a los descontentos con la gestión y el perfil duro de Donald Trump. Desde entonces, Joe Biden ha logrado un apoyo indudable del establishment, como se esperaba con su perfil neoliberal y globalista frente al ultranacionalismo y al neoconservadurismo. Ese apoyo se materializa a partir del nuevo punto de inflexión de su creciente influencia desde la victoria de noviembre: el asalto al Capitolio. Tras el mismo son las empresas tecnológicas las que han demostrado tener su poder censurando los comportamientos —y las ideologías— que consideran inaceptables, en favor de los postulados de Biden y los antiguos republicanos.

Desde antes de la exitosa toma del Capitolio, muchos republicanos han ido abandonando el barco. El hecho de que las acusaciones de fraude electoral se dieran desde dentro del ejecutivo y desde antes incluso de la elección, tratando de soslayar un margen tan amplio de voto en favor de Biden, ya hizo que algunos miembros republicanos dejaran a Trump buscando volver al Partido Republicano de Estado. El que no ponía en duda una transición pacífica del poder, siendo conscientes del turnismo en el sistema.

Mike Pence fue el último . El vicepresidente de Estados Unidos se bajó de la teoría del fraude cuando no quiso falsear los resultados tomando interpretaciones que le daban más competencias desde la Presidencia del Senado, ya que su rol era meramente procedimental. Desde entonces, el compendio demócrata-republicano moderado ha buscado que Mike Pence diera el empujón a Donald Trump mediante un método alternativo al impeachment: la 25ª Enmienda de la Constitución. Este procedimiento permite la destitución del presidente aduciendo incapacidad para el cargo, si el vicepresidente y la mayoría del Gabinete lo acuerdan. Sin embargo, Mike Pence tampoco quiere ser el artífice de la ruptura republicana. El tiempo dirá cuándo tendrá lugar esa ruptura, a tenor de las encuestas de apoyo al asalto al Capitolio, al trumpismo y a lo que todo ello representa. Pero Mike Pence no ha querido mancharse las manos con la 25ª Enmienda, que debía contar con el apoyo legislativo —ahora sí bajo control demócrata tras la repetición de las elecciones en Georgia—.

La urgencia argumentada por los demócratas residía en el peligro que suponía un presidente que apoyara una insurrección. Sin embargo, sin la 25ª Enmienda, no había tiempo material para destituir a Donald Trump por la vía del impeachment. Lo que hay que ver es que el objetivo no era ese. Donald Trump se marchaba de todos modos el día 20 de enero. La destitución no se iba a producir por esa vía salvo que los demócratas se lanzaran a eliminar trámites parlamentarios, lo cual sería cuestionable. Un impeachment sería un símbolo: no solo se fue Donald Trump sino que se le echó, con una liquidación no solo política sino social. Esto es lo que se vive antes de la salida del susodicho.

Los demócratas aciertan en que la destitución simbólica posterior a la transición les permitiría inhabilitar a Donald Trump para su futuro e incierto regreso. Pero erran en que no inhabilitan al trumpismo. El trumpismo está mucho más fuerte de lo que se ve en el partido, que personaliza en su excéntrico líder sin pensar en el apoyo de las bases y en la legislatura que cabe esperar de un país polarizado y paramilitarizado.