Luis Valdez, congresista APP por La Libertad, decidió pasar unos días del año nuevo en Miami, obviamente sin saber en qué se estaba metiendo. Su aterrizaje cayó mal, por frívolo. Happy New Year en Florida mientras la región que Valdez representa está sacudida por más de un conflicto, apareció con un sabor a deserción, que lo obligó a regresar a toda velocidad.

César Acuña, el boss político de Valdez, salió a defenderlo, pero con argumentos poco convincentes. Por ejemplo que el congresista viajó en días libres de tareas parlamentarias. A esto Acuña le añadió que Valdez es, después de todo, un ciudadano común y corriente. Pero como las críticas siguieron, Acuña se tomó un descanso en la defensa.

Valdez entendió las palabras y luego el silencio de Acuña como un llamado a que se defendiera él mismo. Así, lanzó el insólito argumento de que el viaje ya estaba programado, quizás para explicar que no fue un impulso de la vida loca, sino algo profundamente meditado. Más adelante apareció el clásico de los problemas familiares como motivo de viaje. Esto último merecería explicación. ¿En qué país estaban los problemas familiares?

Como los argumentos de Valdez no dieron fuego, la presidenta del Congreso lo invitó a pedir disculpas, y “que su partido asuma la responsabilidad política”. El viajero debió escuchar bien esta última frase, que hacía juego con el ominoso silencio en el que se había sumido Acuña. Valdez cumplió con el encargo, a ritmo de bolero: “Si ofendí, quiero pedir disculpas”.

Las excusas fueron saludables, pero no fueron suficientes. Súbitamente Acuña, cuya candidatura presidencial no levanta vuelo, se cansó de su papel de defensor y pasó al de verdugo político de Valdez: “Aquí se respeta al partido y hemos sido drásticos y lo hemos sacado de la campaña porque no está bien que le haya interesado viajar antes que quedarse”.

¿Qué significa salir de la campaña para quien no es candidato? Suena a una pérdida de posiciones en el ajedrez partidario. Pero a la vez parece una sanción venial, concebida para evitar que las críticas no lleguen a tocar al propio Acuña. Pronto veremos a un Valdez recuperado, incluso criticón como lo era antes de viajar.