“Somos libres. Seámoslo siempre”, cantaremos este 28 de julio cuando se cumplan 200 años de ser una república independiente y soberana. Pero ¿somos libres?, ¿realmente somos independientes y soberanos cuando mujeres, trans, intersexuales y no binaries no tenemos acceso a derechos básicos de identidad, no discriminación y sobre nuestros propios cuerpos?

Llegamos al bicentenario con una gran brecha de género y una omisión a quienes ayudamos a sostener el país a través del trabajo de cuidados, vital pero no remunerado. Detrás de la palmadita en la espalda que es que nos reconozcan como peruanas luchadoras, incansables, “madres coraje”, está la ausencia de un Estado que prefiere tratarnos como heroínas antes que como ciudadanas sujetas de derechos y autónomas.

Este 2021 que apenas empieza se deben consolidar las luchas feministas . La marea verde arrasó en Argentina, que ahora garantiza el aborto libre, seguro y gratuito para todas las personas gestantes y en donde hace más de 10 años se aprobó el matrimonio igualitario. Un poco más cerca, Chile, cuenta desde 2018 con una Ley de Identidad de Género, con la que miles han podido cambiar su sexo y nombre y sentirse verdaderamente representadxs.

En Perú, los proyectos de ley que buscan ampliar derechos están ignorados, archivados o, directamente, no existen. Seguimos siendo una propuesta de país igualitario sin concretar. Mujeres, trans, lesbianas, gays, intersexuales, no binaries… tienen derecho a vivir en paz. Y no podemos celebrar un bicentenario sin garantizar las libertades de cada ciudadanx. Harían bien lxs candidatxs a las elecciones en no referirse a estos colectivos como minorías con agendas propias. Son derechos humanos.

Y ya que son 200 años de independencia, que esta sea completa y no solo un privilegio. Honremos los símbolos, pero también la soberanía que tanto costó alcanzar. “Compatriotas, no más verla esclava si humillada tres siglos gimió. Para siempre jurémosla libre, manteniendo su propio esplendor”.