El próximo 2 de julio se cumplirá 60 años del día en que Ernest Hemingway decidió quitarse la vida de un escopetazo. Y, sin embargo, todavía su escritura -literaria y periodística- retumba, emociona, inquieta. Tanto así como sus cartas. Las redactaba todo el tiempo, en cualquier lugar, sobre lo que encontraba a la mano. En 2011, los profesores Sandra Spanier y Robert W. Trogdon publicaron el primer tomo de la más completa y ambiciosa correspondencia del autor de Adiós a las armas, un proyecto de la Universidad Estatal de Pensilvania. Estimaron que concluirían el impresionante trabajo con 7 libros. Pero este año han lanzado el quinto, que corresponde al periodo 1932-1934, por lo que están lejos de su objetivo. Hemingway murió en 1961.

Precisamente, Sandra Spanier, en la presentación de la nueva entrega, relata que con la prestigiosa editorial Cambridge University Press estimaron que serían necesarios 11 tomos. Pero, conforme salían a la luz los primeros libros, muchas personas se comunicaron con los editores para compartir las misivas de Hemingway que atesoraban, entre ellos sus familiares. De hecho, el proyecto cuenta con la asesoría del segundo hijo del escritor, Patrick Hemingway. Así que ahora Spanier calcula que se requerirán 17 tomos para las al menos 6 mil cartas que ha logrado reunir. Y esto se debe también a que los herederos decidieron que se diera a conocer todo.

“Creo que la selección es un proceso muy aburrido. Sentí que si iban a publicar las cartas no debería haber ningún tipo de selección, para que así se aprecie la imagen completa de él como autor de cartas. O era todo, o era nada”, le dijo Patrick Hemingway a Sandra Spanier.

Para los fanáticos de Ernest Hemingway, acceder a su escritura personal es un verdadero placer de los dioses. Es una experiencia completamente diferente a la que se vive con sus libros. Y es posible conocer en detalle aspectos desconocidos del proceso creativo de sus cuentos, novelas y reportajes. Cualquier biografía de Hemingway empalidece con la impresionante cantidad de información de sus cartas.