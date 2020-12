El último martes 29 fue un día histórico para la sanidad pública en Argentina. No solo empezó la vacunación contra la COVID-19, sino que se dio inicio al debate por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que terminó ayer, miércoles, con el grito de las mujeres apostadas fuera del Senado al escuchar que sí, el aborto no solo será legal sino también seguro y gratuito.

Los medios locales anticipaban que el resultado sería ajustado. Se temía obtener el mismo dictamen negativo que hace dos años. Pero no sucedió así. Con 38 votos a favor, Argentina se puso del lado de la democracia, del derecho legítimo de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

Ya va siendo hora que el resto de países de la región, especialmente Perú, sepan que cuando hablamos de acceso al aborto los argumentos religiosos no tienen cabida. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Es una cuestión de salud pública, una problemática a la que los Estados han evitado mirar y cuya indolencia le ha arrebatado la vida a miles de mujeres.

A pocos meses de las elecciones presidenciales y congresales en nuestro país, es momento de identificar y señalar los planes de Gobierno, así como lxs candidatxs que reafirman o niegan este derecho. En esta lucha no hay centro. Se está a favor o en contra de la maternidad forzada. Y no solo en casos de violación. Así de claro.

A casi 5000 kilómetros, las argentinas se han despertado hoy, no corriendo a abortar, como es el argumento simplista de los antiderechos, sino con la convicción de que cuentan con un Estado que las protege, que son soberanas de sus cuerpos, de su elección o no a ser madres. No es solo la firma en un papel; es la reivindicación de la libertad.

Por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por lxs compañerxs trans, por la revolución feminista, por las que murieron arrastradas a una clandestinidad que nunca debió ser. Por que el aborto sea legal también en el Perú. Se hizo justicia, se hizo ley.