Para hacer un balance de lo ocurrido en la relación de la ciudadanía con la política durante el 2020 uno quisiera ver qué ocurre el 11 de abril del 2021. Esta historia continúa. No sabemos todavía de qué manera lo vivido será procesado ni sus consecuencias en el comportamiento frente a las urnas.

En las elecciones pasadas el voto tan disperso confirmó que todavía sabemos mejor qué cosa no queremos pero que es más difícil escoger lo que deseamos. La precariedad de la oferta no ayuda, pero se pudo ver que algunos apostaron a un orden mano dura con variantes limeña (Urresti) y sureña (UPP); a una suerte de orden comunitario popular (FREPAP) o por alternativas de representación local (APP, Somos Perú), entre otros. Mayores diferencias se pueden explicar, en ese voto, por sus actitudes hacia el ejercicio del poder, que con relación al orden económico, menos cuestionado.

Hoy ese consenso sobre lo económico se mantiene en lo general, pero muestra varias fisuras. La psicología social nos muestra que no podemos hacer inferencias directas sobre el sentir, pensar o hacer de la gente solo como respuesta mecánica a los hechos sociales o políticos. El comportamiento en general, y también el electoral, termina siendo una transacción entre nuestro mundo interno y las situaciones que enfrentamos.

Con relación a lo primero, hay una cultura política preexistente que tiene algunos aspectos compartidos pero que también ha mostrado heterogeneidad. Por ejemplo, hay quienes gustan de la famosa mano dura in extremis (tanto en la izquierda como en la derecha) y otros que también quieren orden, pero no de esa manera. Hay, además, importantes diferencias en las actitudes dependiendo de la generación, lugar de residencia (Lima, norte, sur, oriente) y pertenencia a un sector socioeconómico.

Todo ello está vinculado a la estructuración de diferentes patrones psicosociales que influyen en diversas lecturas del acontecer político. Respecto a lo segundo, el “mundo externo”, la oferta política podría aglutinar algunos de estos diversos intereses, pero su fragilidad añade mayor contingencia. Además, nuestra coyuntura semanal siempre trae sorpresas, especialmente en elecciones.

Hay que recordar la paradoja, durante el 2016, de ver cómo un centro asustado por el crecimiento de la izquierda votaba por PPK bajo la idea de que “peor es Mendoza” para que luego PPK se beneficiara del voto de izquierda porque “peor es Keiko”.

Mientras tanto, nuestra democracia sin partidos sigue ahí, con algunos elementos de cambio a la vez que deterioro. Todo esto hace que el comportamiento final sea difícil de avizorar, aunque luego uno encuentre las explicaciones. Sabemos que no hay identidades partidarias, y que tampoco existen identidades ideológicas clásicas (en el sentido de izquierda, centro o derecha de antaño). En todo caso hay lo que algunos llaman “ideologías ligeras” (populismo, nacionalismo, elitismo, etc.), actitudes específicas hacia ciertos temas (género, rol del Estado, minería, etc.) y actitudes sociales que muchas veces son las que llevan a identificarse, o al menos confiar, en uno u otro candidato antes que con las desconocidas propuestas que plantea. Una mezcla de estos tres ingredientes será importante.

Lo que sabemos con mayor seguridad es que la gente quiere un cambio en la representación y que está dispuesta a movilizarse cuando ve que se traspasan ciertos límites. Que clama por justicia ante los temas que agobian pero que no es un pedido de justicia ciega, general, igual para todos. Que pide una justicia que debe mirar por los que se perciben como menos favorecidos por el famoso crecimiento económico. No es una justicia en sí, sino para mí y los míos, para quienes se consideran que no han sido escuchados, a pesar de que escuchan cómo otros bailan.