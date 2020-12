Entre las muchas singularidades de esta campaña presidencial 2021 en medio de una pandemia que aún no cede, es la poca vocación de la mayoría de candidatos a viajar, hasta ahora, haciendo el muertito, sin abrir mucho la boca y hasta sin abrirla para absolutamente nada.

Esta extendida afición ribeyriana por la palabra del mudo se podría explicar con varias teorías, algunas de las cuales se resumen a continuación:

1. Aún es muy temprano. La campaña aún no calienta, y la acción empezaría en la segunda semana de enero, cuando los candidatos regresen de las fiestas con o sin distancia social de fin de año. Así que estarían alistándose para soltar la lengua desde entonces.

2. Temas complicados. Los asuntos del momento son complejos –agroindustria, pandemia, desempleo, etc.– y requieren tomar posición, lo que puede generar enconos con algún sector que es mejor postergar o evitar.

3. No saben ni tienen qué decir. La gente espera de un candidato una propuesta y no solo una protesta, pero varios postulantes no tienen ni la menor idea sobre qué decir en la mayoría de asuntos. Prefieren, entonces, tener la boca cerrada y que la gente crea que son tontos, a abrirla y que la gente confirme que, en efecto, son tontos.

4. Saben qué decir, pero no cómo hacerlo. Creen que no son buenos transmisores de los mensajes y han esperado a inscribir a sus planchas y listas al parlamento hasta el 22 de diciembre para recién entonces soltarlos a predicar las razones por las que creen que hay que votar por ellos.

5. Solo son entrevistados por su caserito. Algunos candidatos solo se animan a ir a entrevistas en medios y con periodistas con los que se sienten seguros de que les harán las preguntas que los hagan quedar bien. Pero eso tiene la limitación de que tampoco los pueden invitar todos los días.

Hasta ahora, es muy poco lo dicho por los candidatos 2021 para ganar la elección del 11 de abril, dentro de tres meses y medio, pero hay el riesgo de que lo visto hasta hoy sea la estrategia definitiva para toda la campaña, muy shakespeariana de ‘el resto es silencio’, como dice Hamlet antes de morir, lo cual sería muy perjudicial para un electorado que debe saber por qué votar.

