En abril de 2021 elegiremos nuevas autoridades. La ciudadanía, que el pasado noviembre demostró –cuando le arrebata la soberanía a un gobernante usurpador y se la devuelve a un gobierno legítimo– que sus virtudes cívicas están muy por encima que las de la mayoría de sus representantes, merece que comiencen a realizarse sus sueños de un mejor gobierno y una sociedad justa y solidaria. Los míos son los 4 siguientes:

1.- Constituirnos en una República que se edifica desde sus instituciones, que funcionan pensando en el beneficio colectivo y cuyos cargos se comprenden como un servicio público y no como un negocio propio.

2.- Forjar una clase política que, desde la derecha, el centro y la izquierda, aspire al desarrollo material y espiritual de todos los peruanos y peruanas. No se trata de que la izquierda sea mala y la derecha buena, ni lo contrario, sino de contar con buenos representantes para alcanzar acuerdos en favor del progreso. Para ello, es prioritaria la derrota de la corrupción política que, desde tiempos de Francisco Pizarro, ostentamos como gobierno y como relación entre la sociedad y el Estado.

3.- Forjar una República de ciudadanos con igual acceso a una educación de calidad y que puedan progresar a base de su talento individual, esto es dotarlos de iguales oportunidades para alcanzar la felicidad. La inversión en educación es la más rentable en un mundo global en el que la capacitación técnica del individuo, del trabajador, ya sea este manual o intelectual, resulta fundamental para el desarrollo de la economía y la atracción de la inversión extranjera.

4.- Culminar de forjar una República de iguales y extender el matrimonio igualitario a parejas del mismo sexo. La vigente Carta de 1993 garantiza la no discriminación por motivos de religión, raza, sexo, etc., por lo que esta República será auténtica solo cuando la Constitución se cumpla. La claridad de nuestras metas es el camino para su futura realización. Como hace 200 años, una novel y Bicentenaria República quiere sentar sus cimientos: que lo haga sabedora de cuáles son sus más preciadas utopías.