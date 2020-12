Feliz Navidad, pero: no toques, no abraces, lávate las manos por lo menos 30 segundos cada vez que puedas, mídete el nivel de oxígeno, no te saques la mascarilla, cambia de mascarilla, no te reúnas, no vayas a la playa, toma tus precauciones, mejor no salgas, en serio, mejor por Zoom. Te puedes contagiar. No tomes ivermectina. Mejor ni me mires.

Hay estudios que dicen que el aire propaga el virus, hay otros estudios que afirman que bastan 15 minutos con una persona contagiada para que esta te contagie a ti también de Covid-19 y a todo lo que lo rodea, hay otros estudios que dicen que hay que guardar dos metros de distancia, otros que dicen que solo basta uno, hay otros estudios que dicen que las personas hipertensas, mayores de 65 años o diabéticas son las más vulnerables y que si les da, tienen más posibilidades de morirse, pero te enteras de que el vecino joven, deportista y sin las famosas preexistentes estuvo una semana en UCI, lo cual te recuerda, de nuevo, que es una lotería, que te puedes morir de Covid: tú, tu viejo, tu hermano, tu hermana, tu novia, cualquiera, que el virus está presente y sigue matando. Hay estudios para todo. Dr. Huerta, ¿qué hago?

Las noticias te lo recuerdan una vez tras otra: crisis de camas UCI en el Perú, ni se te ocurra enfermarte. Van cientos de miles de muertos en el mundo, hay una nueva cepa mucho más contagiosa. La OMS dice una cosa, la OMS dice otra cosa. Cierren las fronteras. Toque de queda. Nueva cuarentena. No tires. Estudios indican que hay una nueva cepa de la nueva cepa que es aún más contagiosa. Pronto habrá un estudio que te diga que no te levantes de la cama, que es mejor no respirar. Chile, Colombia, Costa Rica empezarán a vacunar antes de fin de año. ¡Perú no tiene vacunas! ¡Nuestras autoridades no pudieron conseguirlas! Estamos últimos en la cola. ¡Hasta Bolivia ya las tiene! Si las compras te denuncian y, si no las compras, igual te denuncian. Nueva cepa, OMS, no hay vacunas, las vacunas no sirven, efectos secundarios, nueva cepa… más contagiosa… PCR, prueba rápida, no contestan…