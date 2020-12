La pandemia cayó en el año 2020 como un meteorito de llegada inesperada e impacto tremendo, pues no dejó rincón de la tierra a salvo, con una secuela de muertes y empleos destruidos, pero, también, copando nuestra atención de manera casi excluyente frente a cualquier otro asunto.

En parte, ello obedece al auge de las redes sociales, en donde las menciones a la pandemia –reales o del tipo fake news– se convirtieron en fuente fundamental de información y desinformación, aunque poca gente crea en ellas.

Según Datum, el 81% de los peruanos cree poco o nada en lo que se dice o publica en las redes sociales , y, de ese total, hay un 66% que asegura que cree algunas pocas cosas, mientras que el 15% asegura que no cree nada.

Pero la atención no solo ha estado en las redes sino, también, en los medios tradicionales. Según The Economist, la cobertura noticiosa del covid-19 ha sido proporcionalmente mucho mayor a la que tuvieron, en su momento, las guerras mundiales.

Lo cierto es que, en el año 2020, no ha habido mucho espacio, tiempo, ni interés para otro asunto que no esté vinculado a la pandemia , desde las historias de los murciélagos de Wuhan, la expansión feroz del contagio, las segundas olas que se multiplican por todos lados, las pugnas por obtener algunas de las vacunas, o los efectos terribles por las medidas para contener al coronavirus, como el alejamiento de los colegiales de las aulas por un año, lo cual tiene un fuerte impacto negativo en sus vidas, o las consecuencias silenciosas pero aplastantes de la pandemia en la salud mental de mucha gente.

Pareciera, a veces, que el covid-19 llegó hace mucho tiempo, pero aún no cumple ni un año con nosotros, y lo más probable es que, con vacuna o sin ella, todo el año 2021, al menos, habrá que vivir en estado de alerta y mascarilla.

A pesar de la jerarquía de la pandemia en nuestras vidas este año, y no obstante nuestra añoranza por el pasado sin covid-19, así como que nos cueste imaginarnos un mundo sin la pandemia, será útil que no olvidemos que el coronavirus no es nuestro único problema –aunque hoy, sin duda, sea el que debe corregirse con mayor urgencia–, y que ni el mundo ni el Perú eran un paraíso antes de la llegada del virus.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.