¿Hay lecciones en la actuación de este Congreso? Las hay, pero no todas son sencillas de llevar a la práctica. La que primero viene a la mente es no votar por candidatos de muy bajo nivel. ¿Pero cómo definir eso? Además, los congresistas más limitados no siempre son los peores, y su capacidad de causar tropiezos a la marcha del país no es la mayor.

Otra posible lección es que un congresista rara vez es mejor que la bancada a la que pertenece; en el mejor caso es un promedio. Pero en cierto modo el partido nos dice de antemano casi todo sobre el candidato. La cosa, pues, es que una idea clara sobre el partido mismo compensa los vacíos que tengamos sobre la persona que candidatea.

Este Congreso sugiere que un electorado remiso a las elecciones (casi 50% de resistencia a votar, por varios motivos, poco tiempo antes) va a elegir mal. Es decir cosas como que va a fragmentar el voto en casi 10 agrupaciones, va a reducir el número de elegidos interesantes, va a engordar partidos con dirigencias impresentables.

En otras palabras, si queremos un Congreso algo mejor, quizás debemos fijarnos más en los partidos que en las personas, moderando así el vicio del voto preferencial. Hasta donde tenemos entendido, ningún parlamentario por su cuenta ha destacado por orientar a su bancada o partido, por lo menos encima de la mesa.

Una lección más es que no debemos movernos en la esfera imaginaria del Congreso perfecto. Lo que se dice sobre este Congreso es lo mismo que se viene diciendo, con variantes y modulaciones, sobre todos los anteriores. Pero cada Congreso ha podido ser deficiente de una manera diferente, propia. Quizás unas modalidades más nocivas que otras.

Luego están esas figuras de calidad que se han acumulado en los buenos lugares de las listas. Nada garantiza que sean todos elegidos, o que si lo son juntos hagan una diferencia. Pero nos gusta imaginar un Congreso definido por el mérito personal, antes que uno representativo de todo el arcoíris de la peruanidad.

En todo caso, más que esperar al nuevo Congreso cruzados de brazos, deberíamos tratar de influir en darle un perfil aceptable, cada uno a su manera.