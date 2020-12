¿Qué hemos aprendido los peruanos este 2020? , preguntó hace unos días un medio de comunicación. Cada uno de nosotros tendrá una respuesta en base a sus propias experiencias en este año durísimo, de pérdidas, de distancia e incertidumbre, pero también retador y desafiante.

En lo personal, este año me quitó a tres personas queridas, no pudimos despedirlos, tampoco abrazarnos. Acompaño a mi madre desde el inicio de la pandemia y he visto su deterioro emocional, su miedo, su llanto y su tristeza. Por ella, tuve que guardar mis propios temores y lágrimas. Peleamos muchas veces teníamos los nervios a flor de piel. He compartido también la pena de amigos y conocidos por la pérdida de sus seres queridos.

Comprar los alimentos y las cosas esenciales para la casa se convirtió en una actividad de alto riesgo y tensión. Di positivo a una prueba rápida y la posibilidad de haber contagiado a mi madre fue la experiencia aterradora que viví en los últimos años. Finalmente fue un falso positivo, pero el susto no me le quitó nadie. Me he lavado las manos hasta que quedaron rojas y adoloridas, me he rociado alcohol tantas veces que ya perdí la cuenta y son incontables las veces en las que “contraje” el virus con síntomas imaginarios. Un año de angustias, sin duda.

Y aunque todo lo relatado sea para mí una dura experiencia, es poco frente a lo que miles de otros peruanos han sufrido y padecen aún. No puedo dejar de reconocer que, aunque todos hemos experimentados pérdidas, el Covid-19 y la crisis económica no nos han afectado por igual. Las desigualdades han sido enormes y terriblemente evidentes.

Volviendo a la pregunta que inició esta columna, puedo decir que, aunque suene a cliché, mi mayor aprendizaje es volver a lo sencillo, a valorar la simpleza de lo justo y necesario. He aprendido de empatía y solidaridad. He redescubierto a mi familia, sobre todo, las inquietudes y preocupaciones de sus integrantes más jóvenes. He comprobado que ni el mayor miedo nos paraliza frente al abuso y la injusticia.