Hay importantes cambios en el ámbito de la comida, que comprenden lo que se prepara, lo que comemos, y lo que se escribe o habla sobre las dos cosas. El alimento comprensiblemente se ha supeditado a la búsqueda de más salud, a la preocupación económica, y al ingreso de personas no muy entrenadas a la actividad culinaria.

Un efecto de los nuevos tiempos es que la cocina se ha pegado a lo clásico, no solo en los hogares. En los restaurantes no es la hora de la experimentación, sino de lo casero, es decir lo conocido, y evocador de los buenos tiempos. Se podría hablar de una vuelta al clasicismo, y una crisis del concepto de fusión. Sin duda hay excepciones, aunque muy pocas.

El recurso a lo convencional no está bastando para sacar de problemas a los restaurantes. Asistir a ellos, a pesar del reducido aforo, todavía no se ha vuelto 100% normal. Cuando uno mira los nuevos menús, no puede dejar de sentir que la sofisticación ha perdido mucho terreno, reemplazada por un retorno a lo básico, en la oferta y en nuestros propios gustos.

Aunque la cuarentena ya pasó, quedan sus secuelas, y lo más normal todavía es seguir comiendo en casa todo lo posible. Para eso abundan los argumentos, como que es comida más barata, más segura, más cómoda, más reconfortante. Además en una mayoría de hogares el virus ha sido una exhibición de la propia pobreza, la que llegó y la que se viene, y hay más de un recetario vinculado a eso.

Un subcapítulo de lo anterior es una nueva necesidad de conservar comida preparada por periodos complicados, lo cual fue tema de enorme importancia antes de la llegada de las refrigeradoras (muchos hogares viven en ese antes). Es decir una gastronomía de las sobras recicladas, necesidad hecha virtud que puede ser, además de siempre útil, sorprendentemente buena.

Con el retroceso de la sofisticación ha recuperado prestigio, en casas y restaurantes, el gran trozo de proteína animal (un bistec, un filete, un medallón), que funciona como el otro lado de la moneda de la carestía. Un plato universal y eterno, si es que uno lo puede conseguir.