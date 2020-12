Cada quien tendrá sus ideas sobre el tópico. La mía es que el “informe” de Miguel Ramírez, al cual se puede acceder a través de un enlace en el -usualmente fantasioso- portal La Abeja, huele raro. A pezuña, si me apuran.

Se trata de un mamotreto de treinta y nueve páginas dedicado a lapidar el reportaje propalado por Al Jazeera, elaborado por los periodistas Seamus Mirodan y Daniel Yovera, cuatro años atrás, titulado The Sodalitium Scandal, que se encuentra en YouTube.

Ramírez define su texto como “una investigación imparcial”, “que arriba a observaciones y conclusiones propias”, y concluye en que el documento periodístico de Al Jazeera “es sesgado y tuvo la evidente intención de perjudicar a la parte denunciada”. Léase, el Sodalitium.

Ramírez señala algunas cosas que son debatibles, pero no llega a desmentir uno de los hechos más sustanciales: el pago a la banda criminal La Gran Cruz por parte de Alberto Gómez de la Torre. No solo no puede refutarlo, sino que, encima, el hecho es reconfirmado por uno de sus testigos.

Más adelante publica las declaraciones de Pedro Coveñas, uno de los testimonios del reportaje de Al Jazeera, quien habría sostenido que sus manifestaciones “fueron descontextualizadas por Yovera”. No obstante, al revisar el reportaje de Mirodan y Yovera, uno constata que no hay nada editado ni distorsionado. Absolutamente nada.

Ramírez, por cierto, cita una “conciliación” (un arreglo, o sea) entre Coveñas y la controvertida Asociación San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio. Pero esta es firmada posteriormente a la propalación de la nota de la cadena árabe.

Lo más pintoresco es la iteración de que el Sodalicio no tendría nada que ver con ninguno de los negocios que Yovera menciona en su crónica. Se habla en todo momento de “personas naturales”.

Esto lo repiten, en plan mantra: Alberto Gómez de la Torre, quien aparece como supuesta víctima afectada en su honor; Percy García, el abogado de algunas de estas empresas y, por cierto, defensor del arzobispo sodálite José Antonio Eguren; y el propio Ramírez.

Dato curioso. En ningún momento -ni en la exposición de Ramírez, ni en las declaraciones del exejecutivo que pagó a los criminales, ni en las del representante de Eguren y jurisconsulto de las polémicas empresas, ni en el “publicherry” audiovisual (que encontrarán, no faltaba más, en La Abeja, como parte del combo maldiciente)-, se revelan los nombres de estas “personas naturales”. ¿Por qué?

El “imparcial” informe de Ramírez, cuya motivación no explica, arranca con un epígrafe, citando una frase memorable del destacado periodista Edmundo Cruz, quizá para darle una pátina de legitimidad a su bizarro texto, al cual, si me preguntan, se le ve el plumero y su cainismo navajero.

En fin. Llueve sobre mojado.