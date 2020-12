Estoy ahora en un puesto desde hace un mes que parece un año. Francisco Sagasti.

Sagasti no puede gobernar en piloto automático. Pedro Cateriano.

En cada juicio de corrupción debe haber un jurado de ciudadanos, como en las películas. George Forsyth.

Si nos guiamos por los datos disponibles: el modelo económico no solo no agravó la desigualdad sino parecería más bien estarla reduciendo. Richard Webb sobre la afirmación de que el enfoque desde 1990 produjo desigualdad.

A meter las manos a la cloaca para limpiar la cochinada. Exministro Carlos Estremadoyro sobre para qué postula Martín Vizcarra al congreso.

Encontrar un caviar que trabaje es dificilísimo. Phillip Butters.

Ser caviar es ser una basura que no tiene los cojones para ser revolucionario de verdad. Fracasado en cuanta elección postula. Javier Villa Stein.

Todo lo morado el día que asumí la presidencia se refundó en el clóset. Francisco Sagasti interrogado porque un día usó una corbata morada.

Hay algo que tiene que quedarnos en claro: no es que me vacunen y ya, salgo a loquearme. Así no es, ninguna vacuna es 100% efectiva. Exministra de Salud Patricia García.

Cuando estábamos a punto de cerrar los contratos, el congreso me vaca. Martín Vizcarra sobre la vacuna.

El Perú tiene que estar contento que este congreso haya vacado a un corrupto, coimero, parásito. Manuel Merino.

No sé qué puede estar en la mente de los congresistas de Podemos. Francisco Sagasti sobre el plan para derribar a la mesa directiva del congreso.

El gobierno de Vizcarra y sus aliados son los culpables de que no tengamos vacunas. Manuel Merino.

Yo no me voy a vacunar y punto final. ¿Mi vida está en peligro? Es mi problema. Si te vacunas y te conviertes en caimán, es tu problema. Jair Bolsonaro.

No tenemos cómo saberlo. Pilar Mazzetti sobre cuándo llega la vacuna.

Estamos cerca de poder concretar algunos de los contratos. Violeta Bermúdez sobre la vacuna.

No se hizo caso a los expertos. Patricia García sobre el covid-19 en el Perú.

Hay que hacer la revolución de que un presidente salga limpio de su mandato. Francisco Sagasti.