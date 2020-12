El anuncio de anteayer del presidente Iván Duque de que su gobierno ha cerrado acuerdos con Pfizer, AstraZeneca y Covax para adquirir 40 millones de dosis de vacunas contra el covid-19, y que se empezarán a aplicar de manera gratuita en los primeros meses de 2021, es una noticia estupenda para Colombia, pero terrible para el Perú.

Refleja que el Perú no solo es uno de los países a los que peor les fue por la pandemia en el mundo en salud y economía, sino uno de los más improvisados y negligentes en la tarea crucial de conseguir la vacuna para su población, lo cual constituye expresión de la combinación de irresponsabilidad política con incapacidad de gestión.

El Perú no puede competir por la vacuna con países desarrollados que las producen o financian, pero sí con naciones similares, como Colombia, Chile o México, donde ya se anuncia que la aplicarán mucho más pronto que acá.

Esto constituye un problema enorme. La incapacidad para suministrar servicios básicos a la población es una característica de un estado fallido, y qué servicio básico más urgente ahora que obtener la vacuna contra la pandemia en marcha en la cantidad requerida y en la oportunidad debida.

Esto sucede a pesar de todos los anuncios reiterados del hoy expresidente Martín Vizcarra de que se habían realizado acuerdos para contar con la vacuna, lo cual no era preciso.

Varios factores contribuyeron a este desastre peruano. El congreso, con su creación de inestabilidad política y su demora en la dación de normas solicitadas por el ejecutivo, es uno.

Otro es un sistema inquisitorial sobre los funcionarios públicos que inhibe a la toma de decisiones oportunas.

Pero la responsabilidad central es del gobierno. Todo eso pudo haber detenido la construcción de una carretera, o algún proyecto similar, pero no un esfuerzo tan crucial como la obtención de la vacuna contra el covid-19.

No conseguirla en condiciones como las de otros países de la región, constituye un daño no solo a la salud pública peruana sino a la autoestima nacional. Peor que todo el mal causado por la pandemia del covid-19 es no haber sido capaces de obtener la vacuna, como expresión de irresponsabilidad política e incapacidad de gestión.

