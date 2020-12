Al reportero Eric Eyre, del periódico Charleston Gazette-Mail, de Virginia Occidental, le llamó la atención una fila de varias cuadras de personas que esperaban su turno para ser atendidas en un establecimiento de la cadena de farmacias Sav Rite, en Kermit, que solo contaba con 382 habitantes. Preguntó por el motivo de la aglomeración y le respondieron que el establecimiento vendía sin restricciones calmantes opioides como si se tratara de palomitas de maíz o salchichas . Luego averiguó que precisamente en el estado de Virginia Occidental se había cuadriplicado la ingesta de analgésicos opioides. Hasta ese momento, ninguna autoridad había investigado el caso. Tampoco había un fiscal que ayudara a Eric Eyre con el trabajo. Lo que hizo solitariamente fue seguir la pista de las píldoras. Y se encontró con un primer caso de sobredosis en la localidad de Mud Lick -compuesto por las familias de los trabajadores de las minas de carbón-, que lo conduciría al descubrimiento de un altísimo número de fallecidos por excesivo consumo de calmantes.

Por eso, Eric Eyre tituló a su libro Death in Mud Lick: A Coal Country Fight Against the Drug Companies That Delivered the Opioid Epidemic (Muerte en Mud Lick: la lucha en la tierra del carbón contra las compañías farmacéuticas que ocasionaron una epidemia de opioides). Está escrito como si se trata de la historia de un crimen, como A sangre fría, de Truman Capote; Los asesinos de la luna, de David Grann; o El adversario, de Emmanuel Carrère. Con la diferencia de que en la historia de Eyre los protagonistas no son vulgares ladrones o asesinos de pacotilla, sino millonarios propietarios y ejecutivos de compañías farmacéuticas, que lucraron con la vida de millares de personas, en su gran mayoría de la clase trabajadora.

Eric Eyre documentó que los laboratorios, en complicidad con las distribuidoras y las cadenas de farmacias, despacharon y vendieron 240 millones de analgésicos opioides entre 2007 y 2012, más o menos 130 píldoras por cada habitante. No obstante el incremento de muertos por sobredosis, las farmacéuticas y los distribuidores continuaron inundando Virginia Occidental con sus productos, contando con la complicidad de las farmacias que expendían las píldoras sin el más mínimo control.

Como narra Eyre -quien ganó el Premio Pulitzer a la Investigación Periodística por este caso-, también estaban involucrados en este esquema de codicia, corrupción y maldad las reguladoras que no fiscalizaban la venta de los calmantes opioides y los políticos, cuyas campañas habían sido financiadas por los dueños o accionistas de los laboratorios. Muchos medios y periodistas, inspirados en el trabajo de Eyre, hicieron la misma investigación en sus localidades y consiguieron descubrimientos similares. El caso alcanzó una dimensión nacional y obligó la intervención del Congreso y la Casa Blanca para detener la epidemia de consumo de analgésicos opioides. Ya saben, cuando hay una fila de personas en una farmacia que compra pastillas como palomitas de maíz, es porque hay un caso que espera ser investigado.