A veces hay entrevistas que valen la pena leer. Como la que publicó ayer el diario español El País a Marie-Paule Kieny.

Marie-Paule Kieny es una de las científicas francesas “que más sabe de vacunas en el mundo”. Hasta el 2010 dirigió la iniciativa para la Investigación de Vacunas de la OMS, donde desarrolló inyecciones contra la meningitis y otras enfermedades asociadas a la pobreza. Y fue subdirectora general de la OMS hasta el 2017.

Actualmente, Kieny, de 65 años, preside el comité creado por el gobierno francés para evaluar las diferentes inyecciones experimentales contra el coronavirus.

Sobre las vacunas de Pfizer, Oxford y Moderna, las más avanzadas, comenta: “Han dado una sorpresa positiva. Una eficacia de entre el 90% y el 95% es más de lo que nadie esperaba (…) Todavía no conocemos la protección a largo plazo”.

Sobre la hipótesis de que alguna de las vacunas agrave la enfermedad, indica: “Es difícil decir que algo es imposible (…) Hasta ahora no se conoce ningún caso de potenciación tras una infección natural. Sabemos que es posible tener covid dos veces, pero no parece que la segunda enfermedad sea más grave que la primera”.

Sobre lo que sabemos y no sabemos de las vacunas, explica: “Aun no sabemos si esta protección será de larga duración. Tendremos que esperar a que pase un año después de la vacunación para saber si la protección dura un año. Ahora es imposible saberlo (…) Lo que todavía no sabemos de ninguna de las vacunas es si impiden la transmisión del virus (…) Se sabe que evitan el desarrollo de la enfermedad, pero se desconoce si también impiden (…) que un vacunado pueda seguir diseminando el virus”.

Sobre la vacuna rusa, que tantas dudas e intrigas suscita, refiere con conocimiento de causa, pues hace un par de semanas dirigió una misión científica en Moscú para analizarla, apunta: “Los datos que hemos visto parecen indicar que la vacuna es eficaz (…) Los resultados (…) nos tranquilizaron: esta vacuna es real y tiene una alta eficacia”.

Sobre las vacunas chinas: “Todavía no hay datos sobre su eficacia”. Y sobre el titubeo y la incredulidad de muchos ante las vacunas, alega: “No creo que la vacuna vaya a detener milagrosamente la pandemia y que podamos volver muy pronto al estilo de vida anterior. Pero la vacuna, por lo menos, aliviará la situación (…) Si no apostamos por las vacunas, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Ir de un confinamiento a otro? ¿Durante cuántos años? (…) La vacuna es la gran esperanza para controlar esta pandemia”.

Finalmente, sobre las duras críticas a la OMS, Marie-Paule Kieny remata con énfasis: “Es muy fácil echar las culpas a la OMS, porque nunca se defiende”.