La única buena noticia reciente para Acción Popular –especialmente para sus candidatos 2021– es que, según Ipsos, solo el 36% asocia a este partido con Manuel Merino, uno de los políticos más currinches del momento actual.

Clasificar a Merino de político, sin embargo, es exceso de generosidad, pues se trata de alguien que presidió el congreso porque era el parlamentario de más ‘experiencia’ en una bancada bisoña llena de fulastres y chapuceros.

No obstante, Merino era la persona ideal para representar bien a una bancada de esas características y, en general, a un congreso mediocre, corrupto y prepotente, por lo que fue elegido, con toda consecuencia.

Pero Merino alucinó que tenía poder y quiso más poder, y entonces se matriculó en el proyecto golpista con la complicidad de 105 parlamentarios, con el fin de lograr su sueño de vivir en palacio de gobierno y pasar a la historia como un Valentín Paniagua.

Su ambición usurpadora solo duró cinco días. La protesta ciudadana lo puso de patitas en la calle, pues era claro para todos que no era ningún Paniagua sino un golpista, que es como pasará no a la historia sino a la histeria.

Mezcla de interés particular con escasa sagacidad, Merino cree y repite hasta ahora que esas marchas de protesta no eran contra él sino reclamando por los aportes de la ONP, lo cual es, obviamente, falso. Aunque quizá Merino sí tenga razón en que esas marchas no eran solo contra él, sino por el hartazgo ciudadano por tener impresentables como él en el poder.

Luego del papelón que Merino protagonizó, ha vuelto a la carga con unas explicaciones increíbles y lamentables, deslindando su inequívoca responsabilidad en la represión policial, e inventando financiamientos para las marchas que carecen de todo sentido de la realidad.

La candidata al congreso Susel Paredes ha planteado que una propuesta de su campaña es que el usurpador Merino vaya a los tribunales para enfrentar su grave responsabilidad por golpista y por las muertes de esos días.

Ojalá que Paredes llegue al congreso y cumpla su promesa, para que sirva como ejemplo a futuros aspirantes a hacer lo que Merino hizo para concretar su alucinación presidencial.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.