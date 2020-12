Embalado como una combi sin frenos. Omar Mariluz sobre el congreso en estos días.

Este congreso es igual de malo que el anterior. Martín Vizcarra.

No me corten el micro. Me están obligando a ir a sesión presencial y ya van a ver lo que les voy a decir. Qué tal atrevimiento. Martha Chávez.

Los bancos algo deberían ceder, voluntariamente, para que no pasen cosas como estas. Al final, los bancos y las empresas pueden terminar perdiendo soga y cabra. Waldo Mendoza sobre la iniciativa en el congreso para ponerle un tope a las tasas de interés.

A mí no me consta. Es una fuerte probabilidad. Fernando Olivera y la hipótesis de que Alan García no murió.

Me llega porque no he comido caviar en mi vida, no sé si es rico o feo. Premier Violeta Bermúdez sobre si es ‘caviar’.

Manuel Merino es un infractor a la constitución y lo voy a hacer sancionar, y yo soy experta en perseguir a los infractores. Voy a impulsar que se le condene, que goce sus últimos días de libertad. Susel Paredes.

A diferencia del ‘pasemos la página’ de Sagasti, ella ofrece un bien muy valorado por el elector: justicia. Rosa María Palacios sobre lo anterior.

No es generación del bicentenario, sino generación engañada, por sus profesores y por los medios. Rafael Rey.

En el capítulo económico de la constitución hay varias partes que yo, como académico, intentaré persuadir a mis colegas ministros que no las toquen. Waldo Mendoza.

Las únicas razones por las que decidí no renunciar es porque le daría gusto a ‘algunos’ y porque no quisiera que un socialista ocupe mi lugar. Rafael Rey sobre por qué no renuncia al BCR.

¿Cómo hace para mantener ese primer lugar? No da la impresión de que el muertito con gorra le va a durar hasta abril. A ver cómo le funciona la autobiografía, necesariamente breve, que acaba de publicar. Al final, nunca sabremos qué pensaba el candidato. Mirko Lauer sobre George Forsyth.

The Economist acaba de sacar un mapa donde indica que casi todos los países de Latinoamérica van a tener antes que el Perú las vacunas para la mayor parte de la población. Es lamentable. Jaime Reusche, integrante del comando vacuna.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.