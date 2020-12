Essalud ha confirmado el aumento de casos de contagios COVID-19 en nueve regiones del país y 20 distritos de Lima. Este repunte, que hace pensar que hemos empezado la segunda ola de la epidemia, viene acompañado de la mala noticia de que las vacunas recién llegarán al Perú en el 2022, según informe de The Economist.

¿Qué hacer? Enfrentar directamente y con claridad este aumento de contagios. Descartar la política de ocultar la información o disfrazarla con el juego de cifras como ocurrió en la gestión gubernamental anterior. Sin embargo, hemos vuelto a lo mismo: el viceministro de Salud, Luis Suárez, refirió el viernes último a la prensa que la tendencia de casos y muertes es a la baja, versión que contrasta con las advertencias de expertos del Instituto Nacional de Salud y de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva sobre el aumento de casos desde hace una semana o más.

Lo correcto es tomar el toro por las astas. Otros países que ya enfrentan con fuerza la segunda ola han diferenciado por colores las ciudades con altos contagios. Este ejemplo se podría aplicar en el Perú. Los epidemiólogos también recomiendan restringir los movimientos masivos y aplicar las pruebas moleculares. Simultáneamente, realizar una campaña de comunicación insistente para que los peruanos observen el cuidado de seguridad básico del uso de mascarilla, lavado de manos, mantener la distancia social y nada de reuniones.

Hay que dejar de lado el criterio erróneo de no asustar a la población para no afectar la economía. En este momento lo más importante es la vida de los peruanos. No estamos para políticas de medias verdades.