Para el debate en el pleno se encuentra el dictamen que plantea la inclusión en la Constitución del derecho al acceso a internet. Esto planteado en base a los proyectos de Mauricio Mulder y Alberto de Belaunde, que tienen vinculación con la política 35 del Acuerdo Nacional (sobre la construcción de un Perú Digital).

Ciertamente que la inclusión de este derecho generará, tal como ya lo hacía la Política 35, una serie de obligaciones al Estado que deberán cumplirse: facilitar la cobertura para el acceso a internet en todo el país; con generación de espacios públicos de libre acceso, velar porque el internet sea libre (sin censura previa); que el internet sea de acceso para todos; que el internet sea abierto (que cualquier persona pueda acceder a la información); que se desarrollen capacidades para comprehender la información a la cual se accede y transformarla en conocimiento; y que además el desarrollo de regulación, que pudiere afectar a dicho acceso y uso de internet, sea sobre conductas y no sobre tecnologías.

Hemos de añadir que se deberá dotar de una adecuada provisión de energía eléctrica, de modo tal que sea por energías renovables o por acceso a la red eléctrica existente, se debe tener también dicho instrumento para que los “equipos tecnológicos” funcionen, y no ocurre como algún caso que llegaron computadores a un lugar sin energía eléctrica.

El internet en el Perú tiene más de 29 años. 29 años que se pudo construir conjuntamente sociedad civil, sector privado, academia y gobierno, un Perú Digital; pero lamentablemente cada vez más la visión de “solo el gobierno puede construir el tema digital” primó sobre un esquema multiestamentario (por más que lo hayan escrito en diversos documentos, de buena presentación y de mala implementación).

Es decir que mucho de lo que hemos afrontado como sociedad este año, en plena pandemia, donde la conectividad digital se volvió la única forma de trabajar, estudiar o estar en contacto con la familia, tuvo que enfrentarse a que no estábamos preparados para ello. Pero no porque no existieran las tecnologías sino porque no hemos avanzado en construir un Perú Digital para todos.

Sin duda, el acceso a internet como derecho constitucional será clave en la próxima campaña, pero sean hidalgos candidatos/candidatas presidenciales y reconozcan lo ya trabajado por el Acuerdo Nacional o los proyectos de Mauricio y Alberto; sean hidalgos en reconocer el trabajo de cientos que han luchado y siguen luchando porque el acceso a internet sea libre para expresarse, para estudiar, para buscar trabajo, para conseguir bienes y servicios, un internet que no restrinja libertades como en países que controlan el internet para controlar a su población; frente a este tipo de ideas habrá que enfrentarse.