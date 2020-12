¿Esperanzas sin futuro?

La ley que recientemente ha aprobado la entrega de hasta 4.300 soles a los pensionistas de la ONP destila un aire de justicia aparente. Extiende la ilusión de que el Estado, por fin, atenderá a esos hombres y mujeres severamente postergados. Sin embargo, quizás no solo no llegue ese momento deseable, sino que a la larga podría ser peor.

La norma aprobada por insistencia en el Congreso, y publicada el 4 de diciembre en el diario El Peruano, implicaría un desembolso de casi 16 mil millones de soles. Una cantidad que no está disponible en la ONP debido, entre otras cosas, a que es un fondo común al cual aportan 1,3 millones de personas para sostener a 4,7 millones de afiliados.

Es cierto que también ha habido un problema crónico de mala administración de este sistema, lo que complica aún más las cosas. Pero lo real es que se trata de una suma millonaria que tendría que salir del Tesoro Público, en un momento en el cual los centavos tienen que resguardarse al milímetro para resistir la pandemia y apostar por la recuperación.

El Estado, según el portal Convoca.pe, ya antes ha utilizado fondos del Tesoro Público, solo que en este caso la suma es astronómica y puede hacer tambalear a la ONP y a los fondos estatales en general. De allí que el Ejecutivo haya presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, para evitar que ese descalabro se produzca.

Y sobre todo porque, según la Constitución, el Congreso no tiene iniciativa de gasto y en este caso la nueva ley lo propicia. Peor aún: la fecha en que el Tribunal Constitucional resolvería esa demanda (mediados de marzo), muy probablemente favoreciendo al Ejecutivo, coincidiría en el tiempo con el inicio del pago a los jubilados.

Es decir que por meses se alimentaría la ilusión de que el ansiado pago se va a hacer, cuando posiblemente al final no ocurra. Es difícil que los promotores parlamentarios de la iniciativa no sepan esto. Algunos, vistiéndose de justicieros, quizás estén insistiendo en ella para ejercer presión política, no tanto pensando en los jubilados.

Ya en setiembre el gobierno de Martín Vizcarra propuso otra ley, que facilitaría el pago a personas, de más de 65 años, que aportaron 10 años; que simplificaría el trámite de pensiones por discapacidad. Existen esta y otras opciones más viables. El Congreso, no obstante, ha tomado una ruta llena de riesgos para miles de personas.