¿Por qué aparecen en las encuestas tantos desafectos de lo electoral? Hay docenas de respuestas posibles, y muy variadas. Por ejemplo, votar es una obligación legal, y eso lo hace antipático. Quizás muchos sienten que entrar a lo electoral es asociarse a la triste historia de lo político en los años recientes.

Podría existir también un sentimiento de que lo electoral en este momento distrae de los urgentes problemas de la pandemia. Tal vez a muchos los irrita que les pregunten por quién van a votar, cuando no se sabe casi nada acerca de una parte importante de los candidatos, una perfecta invitación a meter la pata.

Además el electorado de las encuestas está esperando algo. Algunos esperan que el primer tramo de la competencia se defina, para poder opinar a favor de un potencial ganador. Luego puede haber quienes ya tienen un favorito, pero esperan un gesto (un discurso, una polémica) para hacer pública su opinión.

Luego están los que genuinamente no saben, y por tanto no opinan, por quién votar, y tienen la sincera esperanza de aprender algo sobre el tema por el camino. Con agrupaciones sin ideología declarada, candidatos como cancha (que también esperan las horas finales para pronunciarse), no sorprende que tantos votantes se declaren desconocedores.

Sin embargo pareciera que ese bloque de los desafectos no es tan inerte, ni siquiera tan pasivo, como pareciera. En realidad da la impresión de estar renovándose todo el tiempo, con ciudadanos que entran al bloque y salen de él. En otras palabras, los candidatos no solo se quitan votos entre ellos; también acuden al gran bolsón del desafecto.

Eso explicaría fenómenos paranormales como que un candidato que iba consistentemente rezagado súbitamente avance su ficha en determinada encuesta hasta, digamos, el segundo lugar, sin que haya sucedido nada notable. Quizás en ese momento despertó un sector de los desafectos y cambió las cosas, hasta nuevo aviso.

El problema está en que el bolsón de desafectos no es pasivo, pero sí parece ser opaco, y funciona como una ruleta cuya bolita recién se detendrá a pocas semanas de las elecciones. Sería paradójico que el verdadero ganador estuviera en el ánimo de quienes hoy no quieren saber nada, o al menos no mucho, con las elecciones.