El presidente Francisco Sagasti sería muy ingenuo si no se diera cuenta de la tenaza conformada por el congreso y la protesta social con la que quieren atrapar a su gobierno, pero más grave sería si, advirtiendo del riesgo, no reaccionara oportunamente para no terminar en la parrilla y sigue contribuyendo para acabar en ella.

El congreso ya ha dejado traslucir su interés por volver a la carga contra la presidencia de la república, esta vez ocupada por Sagasti, con la complicidad visible al menos de Acción Popular –que ha devenido en una agrupación claramente golpista–, UPP-etnocacerismo, el Frente Amplio y Podemos.

Ayer, en la comisión de constitución del congreso, sin que se diese cuenta de que tenía el micrófono encendido, se le oyó explicar al congresista Ricardo Burga, uno de los cabecillas de la bancada de AP y promotor activo de la fracasada y usurpadora presidencia de Manuel Merino, cómo piensan destituir a la presidenta del congreso, lo que arrastraría al presidente Sagasti.

Lo que buscan es debilitar a Sagasti mediante el uso de las protestas sociales para arrinconar al gobierno, con protestas que van desde reclamos laborales hasta el cambio de la constitución.

En ese sentido, lo que están haciendo es identificar espacios regionales donde pueda surgir una movilización contra alguna actividad empresarial, lo que no es muy difícil, e iniciar un activismo que lleve a una paralización con el control de las vías de comunicación para acorralar al gobierno, y derogar la normatividad del sector en el congreso.

Eso se ha visto en estos días en la agroindustria en Ica y La Libertad, en la carretera central, ayer en Pucusana, y pronto se expandirán a zonas como el corredor minero del sur. Con similar propósito se ha convocado a todos los transportistas y conductores del país a un paro nacional para hoy y mañana.

Sería ingenuo pensar que a todos se les ocurrió, ahora, realizar un reclamo. Lo más probable es que sea una estrategia articulada desde el congreso para organizar una movilización que acorrale al gobierno, con la complicidad de este por su debilidad para aceptar todo, lo cual alimenta aún más las protestas.

Hay una tenaza que servirá para capturar a esta langosta Sagasti al congreso con protesta que irá a la parrilla.

