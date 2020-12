La desigualdad ha aumentado con la globalización. Lo admite hasta Klaus Schwab, el promotor de Foro Mundial de Davos: el 1% de las personas más ricas del mundo tiene el doble de riqueza que 6,900 millones de personas.

En América Latina, sin embargo, no estaría pasando lo mismo, pues el indicador de desigualdad (el coeficiente Gini) ha estado bajando. Según CEPAL (1), el Gini bajó del 53 a 46 del 2002 al 2018 (al final el ritmo fue menor). Aquí bajó de 53 a 44 en el mismo periodo.

Los defensores del modelo económico dicen que esa es la prueba de su eficacia. No hay que tocarlo: “si no está roto, no lo arregles”. Pero en los últimos años se ha demostrado que la metodología del Gini tiene problemas y que la desigualdad es mucho mayor que las cifras oficiales. Veamos.

Los datos del Gini provienen de las Encuestas de Hogares (aquí es la ENAHO), con metodología del Banco Mundial y la CEPAL. Se ha constatado que los sectores medios y pobres sí responden adecuadamente las preguntas de los encuestadores. Pero eso no sucede con los sectores altos y pudientes: ocultan información y/o evaden las respuestas.

Por ello se están elaborando índices de desigualdad, ya no solo en función a los ingresos individuales, sino con data de los ingresos empresariales y de los recaudadores de impuestos: en una palabra de las Cuentas Nacionales y de la SUNAT. Es la distribución funcional del ingreso.

Con esa data la cosa cambia. Dice la CEPAL: “La aparición de nuevas orientaciones metodológicas ha permitido reevaluar la magnitud de la desigualdad en la región. La combinación de distintas fuentes de datos ha permitido observar niveles de desigualdad superiores a los estimados con base a encuestas de hogares” (ídem). Hubo una tendencia a la baja por el super ciclo de precios de las materias primas, pero eso ya terminó. Y seguimos siendo la región más desigual del mundo.

Lo mismo ha pasado acá. Varios economistas han recalculado el Gini (no siempre con el enfoque de la distribución funcional del ingreso), entre ellos Waldo Mendoza, María Amparo Cruz Saco y Bruno Seminario (ver gráfico del libro de Alarco, 2019). En todos los casos, el Gini está por encima de 60 y es mucho más alto que el del INEI. Corolario: el Gini 60 plus es una muestra clara que las políticas neoliberales no reducen la desigualdad, ni con el viento a favor del super ciclo.

Volvamos al principio. La desigualdad nos informa sobre la brecha de ingresos entre el decil 1 (el más pobre) y el decil 10 (el más rico). Si aumenta, crece el descontento social: la población ve bloqueadas sus aspiraciones a mejoras en su nivel de vida y su lugar en la sociedad. Eso pasó en Chile. Además, hay correlación inversa entre desigualdad y productividad, lo que afecta toda la economía.

Hoy, con la pandemia, ha aumentado el desempleo y ha caído la masa salarial, en Lima y en todo el país. La pobreza ya aumentó y también la desigualdad. En ese contexto se producen los estallidos sociales. En la protesta de los obreros de la agroindustria, no solo hay que mirar los sueldos bajos (que lo son) sino que todo el entorno, que antes tenía algún tipo de ingreso, ahora lo ha perdido. Eso aumenta la angustia, no solo de los obreros, sino de toda la población.

La desigualdad se convierte en un círculo vicioso: traslada la renta de abajo hacia arriba, reduce el consumo, baja la demanda de bienes y servicios y aumenta el desempleo, lo que a su vez aumenta la desigualdad y reduce aún más el consumo.

Ese es el efecto. La causa son las políticas de libre mercado. Por tanto, para corregir la desigualdad son claves las políticas públicas y la reforma tributaria. No es tarea fácil ahora que hay que combatir la pandemia y reactivar la economía. Lo del “modelo económico” será tarea del próximo gobierno.

1 Ver https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019, página 43.