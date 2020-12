Sin virus en Navidad

Si bien el pasado 19 de octubre el viceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, declaró que para la Navidad continuarán prohibidas las reuniones sociales, a menos de tres semanas de esta fiesta familiar por excelencia, se hacen necesarias más precisiones. O una actualización de acuerdo a cómo ha avanzado la pandemia en el país.

El Ministerio de la Producción sí ha anunciado nuevas medidas para los centros comerciales, como la ampliación del aforo al 60% en tiendas y 70% en zonas al aire libre, pero en cuanto a las reuniones en las casas no hay mayores novedades provenientes del Ministerio de Salud. Como si eso no pudiera convertirse en un problema.

Más aún: ya hay varios países, con niveles de contagio mayores, que han previsto medidas para esa fecha, y para Año Nuevo, conscientes de que el impulso ciudadano por reunirse será inevitable. En España y Alemania, por ejemplo, se ha acordado que las reuniones sean de hasta 10 personas provenientes de distintos hogares.

En Italia estarán autorizadas las reuniones entre padres, hijos y parejas, con un máximo de ocho comensales por mesa. En España también se reducirá el toque de queda durante unas horas y, en este y otros países se restringen las actividades masivas en la vía pública y la posibilidad de cantar en las iglesias y otros espacios.

Como han insistido los epidemiólogos, las mayores posibilidades de contagio del virus SARS-CoV2, el que provoca la enfermedad que llamamos Covid-19, se dan en lugares cerrados y con muchas personas. De allí que los protocolos europeos sean tan específicos en previsión de la intensidad social y familiar de la Navidad.

La declaración de Suárez Ognio de hace casi dos meses es muy general, y no parece haber calado en la población, que ya se ha lanzado a las calles a comprar . No se entiende, además, porque sí se han dado protocolos más precisos para los centros comerciales, cuando lo evidente es que el mayor riesgo estará al interior de las viviendas.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, o el propio Suárez Ognio, no deben tardar en anunciar protocolos detallados. Nuestras cifras de contagio han bajado, lo mismo que los fallecimientos; pero si no se prevé la situación que se viene hacia fin de año, tal vez tengamos que lamentar una segunda ola que de momento no asoma.