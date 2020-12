¿Hay una extrema derecha avanzando? En realidad no. Sus candidatos presidenciales más conspicuos hoy no dan más fuego que ayer, que ya era poco. Sus ideas no predominan en ningún espacio político. En verdad el concepto extrema derecha en el Perú solo parece servir como parte de algunos rompecabezas conspirativos, pero poco más.

Sin embargo, existen personas de extrema derecha en el país. Convencidas de que toda izquierda o todo centro en el fondo son extrema izquierda (terrorismo) disfrazada. Dedicadas a descalificar las formas liberales de la política democrática. Practicando racismo, clasismo, negacionismo frente a la realidad peruana.

Quizás lo que con más éxito ha impuesto la extrema derecha es la idea de que las próximas elecciones las ganará el radicalismo de izquierda. Esta del 2021 no es la primera en que sucede. Como son un asunto de voluntad popular, casi todas nuestras elecciones han sido con cuco de izquierda, grande o chico.

Es interesante advertir que en estos tiempos la tarea de realizar actos que preocupan al sector privado y a la ciudadanía moderada está en manos de partidos parlamentarios a los que nunca se les ha sospechado inclinaciones de izquierda. Al contrario. Son más bien emprendimientos de un populismo bastante virado a la derecha.

El principal freno a la extrema derecha en el Perú es su absoluta prescindencia de lo popular en cuanto grupo humano. Sin un esquema social homogéneo, las ideas demasiado a la derecha siempre terminan pareciendo simples ataques a las aspiraciones de los pobres, a menudo lanzados desde trincheras étnicas.

Pero si la extrema derecha no avanza, al mismo tiempo no parece haber otra en el mercado ideológico. ¿Es porque la derecha moderada es tímida y la extrema es deslenguada por definición? Quizás tiene que ver más con que la derecha moderada tiene decenios funcionando como el sentido común predominante. No necesita decir su propio nombre.

La derecha moderada tiene la capacidad de asimilar a muchas de las demás ideologías, y de construir algo que parece un centro político. Esto es inaceptable para la extrema derecha, para la cual la moderación, de cualquier tipo, es el enemigo más peligroso. Por eso necesita llenar sus medios de discursos inmoderados.