De tanto zarandeo, del congreso y de la calle, de derecha e izquierda, si el gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti no reacciona con oportunidad, puede naufragar por el embate de quienes quieren debilitarlo y hasta golpearlo.

Está el reagrupamiento del golpismo, como informó ayer La República, con una denuncia al VP del congreso Luis Roel Alva presentada por ese entenado político de Antauro Humala que es Edgar Alarcón, que busca derribar a la mesa directiva de la que es parte Sagasti para derrocarlo de la presidencia.

Con la barra brava de esa convención conservadora llamada Coordinadora Republicana, estas son las fuerzas que auspiciaron el golpe de Manuel Merino, quien anteayer no ocultó la sangre en el ojo cuando en el congreso se refirió a los “nefastos 16 días después de haber estado en el gobierno”.

Pero estos no son los únicos en el esfuerzo de debilitar a la presidencia de Sagasti. También están, dentro del congreso, los que promueven proyectos legislativos desestabilizadores que contrapongan a la gente con el gobierno.

Por ejemplo, la insistencia en el proyecto de devolución de los aportes a la ONP, para poner al gobierno contra la gente, y que buscará que el estado pague más de US$4,500 millones que no tiene, con lo cual el partido de los Luna Gálvez busca posicionarse políticamente, moviendo marchas.

“Si cumple su amenaza, el pueblo saldrá a las calles y él será responsable por las muertes”, dijo el congresista Arón Espinoza sobre la afirmación de Sagasti de que llevaría la inconstitucionalidad del caso al TC.

A su vez, el Frente Amplio de ese otro angurriento político que es Marco Arana, se ha puesto a la cabeza de las movilizaciones de la agroexportación, poniendo al congresista Lenin Bazán como lugarteniente de las protestas en la costa sur y norte, con la pretensión clara de arrinconar al gobierno.

Un congreso que no pierde oportunidad para demostrar cuán mediocre, corrupto y oportunista puede ser, y una calle con vocación creciente por la protesta, pondrán al gobierno del presidente Sagasti al filo de la navaja, lo que ayudará a que él explique, en los hechos, qué quiso decir con que no es ingenuo y que “no me tiembla la mano cuando escribo, acaricio o golpeo”.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.