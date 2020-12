Hay varios temas de los cuales no hay tiempo para ocuparse mientras se discute la movilización en Ica y la ley agraria, la renuncia del ministro del Interior, la devolución de aportes de la ONP y el voto de confianza al Ejecutivo en el Congreso.

Un tema clave es el anuncio del MINSA de que ya está listo un “Plan para una segunda ola de COVID” (ajá). Se dice en ese documento que la seroprevalencia (los contagiados) alcanza al 34% de la población peruana. O sea que el 66% aún podría contagiarse: 21.8 millones. En Lima hay 35% de contagiados. Loreto tiene el récord: 71%.

Mientras el MINSA “oficializa” sus cifras podemos sacar una conclusión: estamos lejos de la inmunidad de rebaño (contagio del 60 al 70%). La segunda ola ya habría llegado a Piura: límite de camas UCI y aumento de fallecidos.

Esto afecta la reactivación. La canciller Merkel, defendiendo su reciente plan de restricciones por la segunda ola, dice: “En la lucha contra la pandemia no se trata de salud o economía, sino siempre de salud y economía, salud y educación, salud y cultura, salud y sociedad” (Deutsche Welle, 26/11). La salud es el punto de partida.

Si no hay inmunidad de rebaño tampoco habrá reactivación en V, ya que esta supone que de inmediato toda la economía se echa a andar: aumenta la producción, vuelven los empleos, la demanda y, también, los ingresos tributarios. Colorín…

Si no fuera así –y es probable que no lo sea– el gobierno debe redoblar el estímulo a la demanda: la reactivación se ha estancado y el desempleo en Lima ronda el 25% real. Para eso, el bono universal sigue siendo indispensable; pero se le sigue ninguneando: todavía no se termina de repartir el segundo bono, mientras nuestros vecinos ya han repartido 5 o más bonos, mejorando su PBI.

El bono compensa a las personas y reactiva la economía. Los S/ 5,500 millones del bono mueven el doble por su efecto multiplicador. Y el 18% vuelve al fisco vía IGV. La reactivación es clave para la población y las elecciones dependen de lo que hagamos hoy.

El MINSA debe publicar, ya, su Plan para la segunda ola. Y el gobierno debe dejar de lado cualquier ajuste fiscal recesivo. Veremos en el Congreso. En esta crisis hay que estar muy alerta en todos los frentes. Incluso en aquellos que casi no se discuten.