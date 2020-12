Desde 1981, cada 25 de noviembre se reivindica el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero casi 40 años después y, en adelante, nos tocará compartir esta fecha con los aniversarios de la muerte de Diego Maradona.

Debo aceptar que me toca. Porque desde que tengo uso de razón escucho a Juan, mi padre, hablar de su grandeza, de cómo ‘paseó’ a los ingleses antes de ese gol que parecía el desahogo de un continente azuzado por tanta violencia y humillación. Como si defendiera a las Malvinas con los pies.

Pero me toca mucho más como feminista. He visto a la futbolista Paula Dapena negarse a ofrecer sus respetos. “Si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador”, dijo. Pero también vi a la periodista Florencia Alcaraz alzar su puño envuelto por el pañuelo verde de la campaña por el aborto legal como homenaje a Diego, que defendió distintas causas sociales y populares.

El feminismo no es un club que te da un carné de pertenencia y, mucho menos, permanencia. Es aceptar las contradicciones que nos forman. Cada unx vive el duelo que le nazca sentir. Pero no deberíamos dejar del lado el cuestionamiento, porque si no las feministas dejamos de ser políticas y revolucionarias.

Maradona fue y será un referente, un deportista extraordinario, pero también el hombre al que sus exparejas acusaron por violencia, el que fue señalado por cometer pedofilia. Y más allá de transitar la culpa de conciliar ambos aspectos, podemos probar desviar la mirada hacia quienes lo endiosaron: periodistas, políticos, escritores, cantantes. Si a los monumentos que representan el saqueo colonial los destruimos, cómo a los “ídolos” humanos no los vamos a cuestionar.

Seamos conscientes de las cosas que hizo. Pero todas las cosas. Una persona no es responsable de un problema estructural como la violencia de género, pero lo son quienes se resisten a evolucionar omitiendo que D10S no es divino, sino humano, violento, machista.