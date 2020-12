En estos días vemos en vivo la relación Ejecutivo-Congreso con Francisco Sagasti en la Presidencia. Primer episodio: se aprobó el Presupuesto 2021 por 104 votos a favor, 13 en contra y 8 abstenciones. Amplia mayoría.

El principal escollo era el Anexo 5 con las propuestas de proyectos de los congresistas. El monto del gobierno era S/ 337 millones, que el Congreso quiso ampliar hasta S/ 1,546 millones. Después de las negociaciones, con la presencia del Ministro Waldo Mendoza, el monto quedó en S/ 882 millones (el 0.48% del total del Presupuesto). Punto para los dos. El segundo episodio vendrá mañana con la insistencia en la ley de devolver aportes por S/ 15,000 millones a los pensionistas de la ONP, observada por el Ejecutivo. Aquí puede haber choque de trenes.

Son varias las aristas. 1) El Congreso ya aprobó el Presupuesto sin los S/ 15,000 millones. 2) No existe un fondo: el dinero que entra paga las pensiones de los jubilados: entran S/ 400 millones/mes y los afiliados aportan S/ 300 millones; el Tesoro pone el saldo. 3) El Congreso no tiene iniciativa de gasto: no puede ordenar al Tesoro gastar S/ 15,000 millones. Además, la medida, impulsada por Podemos y UPP, tiene un claro tinte individualista que liquida la reforma futura: rompe la solidaridad intergeneracional.

Lo mejor hubiera sido discutir el Proyecto de Ley N° 6114 de setiembre de la exministra Alva, que propuso rebajar los años de cotizaciones para pagar una pensión de 20 a 15 y 10 años: favorece a decenas de miles de jubilados hasta el fin de sus días y no por una sola vez, como la ley observada. Además, planteó bonos de S/ 760 para 570,000 pensionistas. Pero la Comisión de Presupuesto de Humberto Acuña, hace 4 días, no aprobó el pre-dictamen.

¿Qué va a pasar? El presidente Sagasti ha dicho que irá al Tribunal Constitucional. La pregunta: ¿hay en el Congreso los votos para aprobar la insistencia? Hace unos días, parecía que sí. Pero ahora hay dudas, sobre todo en AP y APP. Si no hay los votos, la Ley quedaría en nada. En ese caso, lo mejor sería volver a discutir y mejorar el PL N°6114 de Alva.

El tercer episodio comienza el jueves: voto de confianza al gabinete Bermúdez. Mucho dependerá del miércoles. Si la ley ONP se aprueba por insistencia, UPP y Podemos (¿y quiénes más?) habrían arrastrado al resto del Congreso a otro enfrentamiento. Todos en alerta: guerra avisada no mata gente.