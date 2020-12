Sin decir mi nombre, me insultó. El fiscal Germán Juárez Atoche se presentó en una entrevista grabada en el programa Panorama, con Rosana Cueva. Durante toda la entrevista no se quejó de que hubiera información reservada suelta. El señor fiscal va al medio de comunicación que filtra la información, que en teoría él tiene que resguardar, para no perjudicar la investigación y no le preocupa y no se queja. Al contrario, agradece la oportunidad.

Es más, sigue revelando información reservada. Le dice: No se preocupe, ya viene una empresa más, que también va a entrar a colaboración eficaz. Claro, si van a canjear libertad, inmunidades por condenas a otras personas, el señor Juárez no va a condenar a nadie del “Club de la Construcción”. Todos se van a convertir en colaboradores eficaces por declarar contra quien sea.

Juárez dice que la información pudo salir del Poder Judicial. La declaración del señor Tejeda se filtra el día 11 de octubre y recién el día 16 se abre otra carpeta contra Martín Vizcarra. Era imposible que nadie más que él la supiera. Juárez dice que el día miércoles 7 le envió a la jueza la solicitud para levantar la prisión preventiva contra el señor Tejeda. Lo que no dice es si manda la misma declaración que tiene él, la que sale con resaltador en todos los reportajes del día 11.

Luego, desvía la atención hacia a mí. No dice mi nombre, pero se refiere a mí. Yo no digo ser abogada, soy abogada. Todos saben que he criticado al señor Vizcarra, férreamente, por su manejo de la pandemia. A él, a sus ministros y a toda su gestión. Lo que no soy es sediciosa. No soy golpista. No conspiro para derrocar a un presidente. Eso no soy porque en mi facultad me enseñaron que eso era delito. En eso no participo. No soy abogada de Martín Vizcarra, no soy abogada de Nadine Heredia, a la que también mencionó mintiendo descaradamente.

Ha dicho que soy una abogada cachinera. Habrá que llamar al Colegio de Abogados para que nos diga la dirección de los abogados cachineros. Esos serán los que él conoce en el ámbito en que se mueve. No conozco a ningún abogado cachinero y no sé de qué se trata, pero me queda claro que me está insultando, sin decir mi nombre, para que no se le siga un proceso, interno o por difamación.

Habló del caso Nadine. El 2014, Juárez Atoche inició esa investigación y estamos 2020. Han pasado seis años. ¿De qué sirvieron las agendas de Nadine? De nada. Eso explique. Una donación de campaña, una lista de donantes, no configura el delito de lavado de activos. Seis años después, Ollanta Humala y Nadine Heredia no tienen una condena. No es un éxito su fiscalía.

Hemos discutido mucho con los fiscales del Equipo Especial sobre el mal uso de las prisiones preventivas, sobre la aplicación del delito de lavado de activos. Pero discusiones de mucho nivel. Aprecio mucho el trabajo del EE y los he defendido en su autonomía. Pero si me insultan, disculpen, no me voy a quedar callada. Les ruego al señor Vela y a todos los miembros del Equipo Especial que no permitan que el señor Juárez se cuelgue de ustedes.