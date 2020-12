Por: Máximo Torero, economista jefe de la FAO

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”. Así se expresó Leonardo da Vinci, y no puede decirse que el legendario genio haya sido el único en percatarse de su importancia.

Utilizamos el agua por muchos motivos que van del baño y la bebida a la atención de necesidades industriales, pero, sobre todo, la utilizamos para producir alimentos. La agricultura absorbe el 70 % de las extracciones mundiales. Si el agua no se utiliza con sensatez, surge un panorama sombrío.

Hoy en día, uno de cada seis habitantes del planeta vive en zonas aquejadas de graves limitaciones de agua. Más del 90 por ciento de ellos se encuentran en Asia y África del Norte. En otras regiones del mundo, solo entre el 1 y el 5 por ciento de las personas viven en zonas con escasez de agua extrema. En América Latina y el Caribe, el 4 por ciento vive en áreas con extrema escasez; si bien esta proporción puede parecer insignificante, implica que más de 20 millones de personas enfrentan una alta escasez de agua (...)

Los países con una amplia disponibilidad de agua tienen barra libre. Un ejemplo es el Brasil, donde corresponde a cada residente casi 42.000 m3 anuales de agua dulce renovable. Sin embargo, la mayor parte de esa agua se encuentra en la Cuenca Amazónica y la población no la utiliza. Los grandes países productores de alimentos, como China y los Estados Unidos de América, dependen considerablemente, a escala interna y por la vía comercial, de acuíferos que se agotan con rapidez; el hecho de que actualmente no haya indicios evidentes de estrés por falta de agua no significa que no los vaya a haber mañana.

¿Qué debemos hacer?

La respuesta se resume en hacer más con menos.

Ello supone reconocer el valor del agua. El agua tiene un precio, y el aprovechamiento de la señal de ese precio puede incentivar claramente a los agricultores a mejorar la productividad de su agua. Los métodos son diversos: mejoras en el riego, una mejor selección de los cultivos, métodos innovadores de almacenamiento y conservación (...).

En consecuencia, la contabilidad del agua y su auditoría, prácticas poco habituales, deben servir de punto de partida a toda estrategia eficaz.

En “El estado mundial de la agricultura y la alimentación de 2020”, nuevo informe principal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se examina en profundidad la cuestión trazando los puntos álgidos, repasando los diversos sistemas de ordenación del agua en el mundo y señalando vías de mejora.

¡Recomendamos su lectura!