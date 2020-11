No me importa lo que Maradona haya hecho con su vida, agradezco lo que hizo con la mía. Roberto Fontanarrosa.

Diego demolió su reputación con un raro gesto de pureza. Solo se puede hablar bien de él en la cancha. ¿No hay algo casi religioso en este esencialismo? Juan Villoro.

Espero que algún día podamos jugar juntos al fútbol en el cielo. Pelé sobre Maradona.

Comprendí que, así ganara la presidencia, no tendría los instrumentos constitucionales para hacer la política en la que creo. Alfredo Barnechea sobre el retiro de su candidatura.

Sabía que iba a perder. Yonhy Lescano sobre lo anterior.

Volvería a votar por la vacancia presidencial. Ricardo Burga.

Es un soberbio y un malcriado. Yonhy Lescano sobre Ricardo Burga.

A veces, por ser muy decente, pagas derecho de piso. Manuel Merino sobre su breve presidencia.

Dios ha sido muy sabio con nuestro presidente Sagasti, dándole solo ocho meses de gobierno, porque todo presidente del Perú empieza a ser una víctima silenciosa del vudú de los que no quieren que gobierne. Pedro Suárez Vértiz.

Aunque me pidan perdón, el daño ya está hecho para la democracia. Martín Vizcarra sobre su vacancia.

Es tiempo de iniciar un proceso constitucional de diálogo, inclusive abierto a todos, en lo que podría ser las bases hacia el futuro de un cambio constitucional. Francisco Sagasti.

No estamos llamando a que se haga el debate. Estamos abiertos al diálogo, pero la iniciativa de ese cambio no es nuestra competencia. Premier Violeta Bermúdez sobre la nueva constitución.

Este es un momento muy importante, no para que alguien agarre un kit y nos diga que ya tiene las firmas para una nueva constitución, porque lo que quieren esas personas, me temo, no es tanto una nueva carta sino ser ellos los constituyentes. Max Hernández sobre los que reúnen firmas para con ese fin.

No somos políticos, somos fiscales. Rafael Vela.

Nadie midió la magnitud de la plata que iban a mover para hacer el desbande de los jóvenes. Todo lo han movido con dinero. Manuel Merino sobre los organizadores de las marchas.

