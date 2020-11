Si no honramos nuestras muertas, tendremos más

Cientos de miles de personas, la mayoría jóvenes, hombres y mujeres en la calles manifestando su rechazo a Merino como presidente, a la vacancia, al golpe, a la barbarie es un surtidor infinito de posibilidades y de interrogantes sobre cómo funciona una sociedad, sobre cómo somos. Las barras bravas pacificadas entre muchos, hacen pensar en lo que tenemos a la mano para contener la violencia. Al mismo tiempo, los golpes y los disparos de la policía, además del horror que nos despiertan, nos remiten a presuntas analogías entre aquellos y la violencia de género -contra las mujeres- lo que la permite, lo que la desata, lo que no contiene a los parientes, a los vecinos, a los que se sienten a la vez superiores y deshonrados, superiores e insignificantes.

Estos y los policías que hicieron daño, comparten criterios en torno al ejercicio de la autoridad y de las jerarquías, que se ejerce a través del castigo físico, por ejemplo. Así ocurre cuando las instituciones, presuntamente públicas, están avasalladas por intereses personales, como entre nosotros. Cuando es así, el otro es un objeto borroso, difuso, amenazante; al que no se escucha ni entiende: objetivado y desfigurado se convierte en el lugar para actuar lo peor de uno mismo. Puede tener 3 años, ser una niña y vivir en Madre de Dios hasta hace unos días; puede llamarse Marisol García de 16 años que estuvo viva en Huánuco hasta hace poco menos de una semana; puede ser Luz Huaru, asesinada en Cusco, solo llegó a los 19 años. No pensamos en sus familiares dolientes ni en tres vidas cercenadas entre el 16 y el 18 de noviembre, hace unos días estaban vivas.

No es bueno dejar de preguntarnos por sus vidas, por sus cuerpos, aunque sus nombres probablemente no los registre nuestra memoria, ni placas, calles, jirones, centros escolares. Recordemos que las casas y las calles, las habitaciones y las veredas están solo separadas por un muro virtual. Hay una estrecha relación entre el ejercicio de la autoridad pública, la lógica doméstica y sus desbordes. Entre autoridades desorbitadas las emociones discurren por los peores cauces.

El feminicidio no es un hilo subyacente de la historia que simplemente ocurre subterráneo y paralelo a otros eventos que adquieren significancia y se convierten en referentes públicos. Mientras no lo pongamos en el medio, en la superficie, mientras no le reconozcamos su peso específico y se convierta en una referencia insoslayable, no vamos a poder entender quiénes somos. Empecemos mañana miércoles que es 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y no las olvidemos.