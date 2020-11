Por el honor de la Policía, que realiza un trabajo abnegado especialmente en circunstancias como la pandemia, y por la memoria de los muchachos que fueron acribillados durante las marchas en protesta por el golpe del congreso, se debe realizar una investigación profunda y hasta las últimas consecuencias para identificar y sancionar a los responsables de estas muertes tan lamentables, empezando por quienes dieron la orden para que las fuerzas de seguridad realizaran una respuesta tan agresiva y salvaje.

La violencia de la represión policial contra los marchantes no es usual en el Perú, y terminó prácticamente apenas colapsó el gobierno golpista del usurpador ‘presidente’ Manuel Merino.

Asimismo, reportajes periodísticos como los de La República y los mostrados por los programas de televisión del domingo por la noche revelan una voluntad de respuesta excesiva y salvaje, por el armamento utilizado y por las arengas realizadas por algunos jefes del operativo en el lugar de los hechos.

El propio hoy exministro del interior de gobierno precario de Merino, el general Gastón Rodríguez, ofreció muestras de estar mintiendo de forma descarada sobre la actuación policial, como en la entrevista realizada por Jaime Chincha en RPP en la misma noche de las protestas del jueves 12 de noviembre, cuando dijo que no se había recurrido al Grupo Terna, lo cual era falso; que no se había usado munición como la que sí se comprobó que se había utilizado; que no se había gaseado desde un helicóptero, lo que sí sucedió; y que no se golpeaba a mansalva y con brutalidad a los jóvenes, cuando eso mismo se le demostraba en un video que se lo pasaban y que él negaba.

Los dos muchachos muertos –Inti Sotelo y Bryan Pintado–, las decenas de heridos, varios graves, y el secuestro de Luis Araujo no deben quedar impunes, pues los derechos humanos se respetan, aunque algunos políticos como Merino y su combo no lo crean.

Esto ocurre, además, en un contexto mundial en el que la pandemia ha sido aprovechada para erosionar la democracia y los derechos humanos en muchos lugares del mundo.

Para que el Perú no se contagie de esa pandemia contra los derechos humanos, mejor actuar con energía ya.

