La reciente encuesta de Ipsos Perú refleja cambios en la intención de voto que presume el inicio de una tendencia luego del fracasado golpe de Estado del 9 de noviembre, que permitió apreciar el comportamiento de los partidos y sus líderes, estableciendo premios y castigos que se profundizarán con el transcurso de las semanas.

Se observa la caída en la intención de voto de George Forsyth (Restauración Nacional) y el aumento en las postulaciones de Julio Guzmán (Partido Morado) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú). Forsyth se ubica con 16% en el primer lugar de la tabla, pero ha perdido siete puntos en dos meses y tres desde la medición de octubre. Por su parte, Guzmán sube tres puntos desde setiembre para situarse en 7% y Mendoza dos para ubicarse en 6%. Estos volúmenes son sustantivos debido a la baja adhesión que consignan los candidatos.

Es cierto que el exalcalde de La Victoria tuvo una reacción tímida y contradictoria durante las movilizaciones contra Merino, aunque no justificó el golpe como lo hicieron César Acuña y su partido APP, y Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Es probable, sin embargo, que considerando su liderazgo emergente y su condición de líder de las encuestas –además de líder joven– los ciudadanos podrían haber demandado de él un comportamiento que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Los hechos de este mes nos plantean una nueva campaña electoral donde la actitud democrática es crucial, así como el compromiso de los actores con el cambio. Los partidos que se opusieron o guardaron silencio ante la vacancia no podrán hacer de esta intensa etapa una página que puede ser volteada.

Ello sucede ya con candidatos como Daniel Urresti, ahora con 6%, que ha caído tres puntos desde setiembre, y Fujimori, que ha caído dos puntos. En ambos casos, y también en Forsyth, se experimenta también un límite de sus candidaturas, es decir, su incapacidad de atraer más votos, aún si no hubiésemos tenido un golpe parlamentario como evento decisivo.

Finalmente, no puede ignorarse el aumento del porcentaje de ciudadanos que piensan votar viciado, que desde setiembre se ha duplicado y alcanza el 18%, y que el rubro que contesta no sabe o no opina sube de 13% a 17%. Casi un tercio de electores espera.