1. El presidente Francisco Sagasti al pedir perdón a las familias de los jóvenes fallecidos, al dar reconocimiento a la lucha de la juventud y concederle el título de “la generación del bicentenario”, transforma a los colectivos juveniles en la primera fuerza política y del país.

2. Defender la importancia y el papel de la juventud y de su lucha lo ubica como el presidente defensor de los jóvenes. Eso le da importante fuerza representativa como garante de una tregua en medio del combate político.

3. Su reconocimiento a la juventud y su llamado a la confianza y la esperanza baja la tensión. Así gana tiempo para instalar el gobierno de transición y hacerlo funcionar. Es un alto al fuego en medio de la inquietud y la ansiedad que se siente en las calles por la crisis terrible que atraviesa el país. Es un interregno en la lucha que aún no termina.

4. Al igual que los jóvenes franceses, durante el famoso movimiento de mayo del año 1968 que hizo temblar y transformó la sociedad francesa, los jóvenes peruanos desafían hoy a la élite dirigente caduca y exigen revolucionar la sociedad peruana que no les ofrece salida ni oportunidad.

5. “Seamos realistas, pidamos lo imposible” fue el espíritu que motivó la rebelión de 1968. De forma similar hoy ese espíritu motiva a la juventud peruana que quiere derrumbar los valores de un sistema caduco para construir otro que les ofrezca el futuro promisor e igualitario. Los jóvenes peruanos también son realistas y piden lo imposible. Lo demuestran luchando en las calles desde donde pusieron fin al statu quo impuesto por los conflictos entre el poder legislativo y ejecutivo. Ahora el país se mueve en un ambiente social participativo y diferente para fundar una nueva República.

6. Creo que la baja de la tensión y la tranquilidad que ha producido el discurso presidencial es positiva pero relativa; es un alto al fuego en medio de la batalla que aún sigue con las fuerzas listas y dispuestas para el combate. Una golondrina no hace el verano. El Perú exige un cambio profundo y ya no va a parar. Sagasti ha conseguido por ahora una paz social pasajera con su discurso inteligente, pero la lucha va a seguir en las elecciones presidenciales que no serán tranquilas y definirán hacia dónde va el Perú.