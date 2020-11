¿Por dónde empezar? Hay tanto que decir sobre lo ocurrido en los últimos días. Pero si una lección clara y esperanzadora nos ha dejado esta crisis es que esa generación de jóvenes y adolescentes que creíamos desapegada y lejana no lo está. Los que estábamos distantes y apáticos éramos nosotros.

Destacamos con justicia el rol fundamental que sigue jugando la llamada −acertadamente− “Generación Bicentenario”, que no ha dejado las calles y sigue reclamando cambios profundos y, sobre todo, justicia para sus compañeros asesinados y heridos. Pero hay algo sobre lo que nos falta reflexionar, ¿qué hicimos las generaciones que los precedimos para no dejarles un país con extendida desigualdad, injusticia y corrupción?

“Con la generación del bicentenario, una dictadura dura 7 días”, escribió la periodista Laura Grados, editora Útero.pe, y es cierto. Claro que las generaciones de los 80 y 90 tuvimos nuestras luchas y por aquellos años cumplimos un papel protagónico en las grandes protestas contra la dictadura fujimorista. En varias columnas he resaltado que la fuerza juvenil no es nueva y que hubiera sido imposible sacar al dictador y a su siniestro asesor sin la participación de los combativos y valientes universitarios. Pero también es cierto que nos demoramos años vitales en entender que lo que teníamos no era una democracia ni un Estado de derecho.

Dimos duras batallas, salimos a protestar y también nos enfrentamos a la violencia policial. La Marcha de los Cuatro Suyos es quizás la mayor expresión de los ciudadanos en las calles y muchos recordamos con orgullo aquella épica jornada. ¿Y qué pasó después? Con mucha lucidez una amiga me dijo que nuestra generación, en realidad, había fracasado porque no supimos sentar las bases del cambio social que el país necesitaba. Vinieron años de bonanza y nos cegamos creyendo que el país había progresado, pero no era cierto, mejoró apenas para unos pocos. La pandemia nos enrostró que las brechas y desigualdades seguían ahí.

Comparto la esperanza y el optimismo de que esta generación de jóvenes, sangre nueva y limpia, sepa hacer las cosas mejor que nosotros. A ellos, solo puedo ofrecerles disculpas.