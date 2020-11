Después del fracaso del golpe derechista contra la democracia muchos tenemos emociones mixtas. Tristes por la muerte innecesaria de dos jóvenes por la brutal represión, aliviados porque la elección de Francisco Sagasti garantiza elecciones transparentes y contentos por la irrupción de los jóvenes como actores centrales de la política peruana.

Pero ahí nomás. En el corto plazo, el virus sigue y no se descarta una segunda fase, aunque algunos dicen que tenemos “inmunidad de rebaño”. Este nuevo gobierno debiera publicar ya el estudio de seroprevalencia que está haciendo el MINSA, con parámetros conocidos y creíbles, para saber el # de contagios y las políticas a aplicar.

Es también clave la vacuna. Carlos Neuhaus ha dicho que llegan 50,000 en diciembre, pero la Cancillería no tiene conocimiento de si serán o no 50,000. El nuevo gobierno seguro meterá fierro a fondo aquí.

En lo económico, hay “anuncios optimistas”, pero, de hecho, se ha estancado la leve reactivación inicial. El INEI dijo el lunes que se han perdido 3 millones de empleos: 2.1 millones en la costa, 668,000 en la sierra y 118,000 en la selva. En Lima, la masa salarial se redujo en S/ 2,900 millones (33%) en el trimestre agosto-octubre, “mejorando” apenas 2%. La tasa de desempleo “oficial” en Lima es de 16.4%, pero en realidad estamos en 25% si dejamos de lado la metodología del INEI de disminuir el número total de la PEA.

La situación es la más grave en décadas. Ojo. Hay que aplicar una política fiscal expansiva para reactivar la economía y el empleo. Si no, podríamos enfrentar pronto fuertes tensiones sociales. Es cierto que aumenta el déficit fiscal pero el Perú aún tiene abundantes ahorros y capacidad de endeudamiento. Es importante la transparencia para la claridad de las cifras.

Solo cuando se produzca la reactivación debe comenzar la consolidación fiscal (bajar el déficit a -1% del PBI). Es lo que recomienda ahora hasta Kristalina Georgieva del FMI. Dice: “la austeridad es el problema”. Si se comienza a ajustar ahora (los primeros anuncios parecen indicarlo) habrá problemas, lo que nadie quiere.

¿Por qué? Porque con demanda estancada (el poder adquisitivo) las empresas tendrán ventas bajísimas y muchas van a quebrar (ya sucede) y habrá más despidos. Para impulsar la demanda es necesario, no solo el segundo bono universal (que aún no se reparte completo) sino hasta dos bonos adicionales, los que tienen amplio efecto multiplicador.

Cierto, el gobierno tiene que lidiar con el proyecto de ley del Congreso de retiro de fondos de la ONP (es un problema, pues se debió haber ampliado las pensiones a los que cotizaron 10 años) y de los fondos de las AFP (en este caso ese dinero no es del gobierno), lo que exige una reforma de todo el sistema.

De nuevo y a acomodarse, entonces. Los problemas no se han ido. Claro, en lo político estamos mil veces mejor, con un gobierno honesto y democrático que nos asegura elecciones limpias. Y esperamos también que priorice la reactivación y planee la necesaria consolidación fiscal para los años venideros.

Manuel Castells, el sociólogo catalán, dijo hace un año en Chile que el movimiento social de los jóvenes no era excepcional sino global (1). Y que vendrían más en otras partes (claro que sí). Que no tienen confianza en el congreso, en el presidente, en las instituciones ni en los partidos políticos. No los consideran legítimos. Buscan una nueva expresión cultural. Que no son movimientos políticos pues no están buscando acceder al poder político. Pero tampoco descartó que evolucionen hacia allí y planteen cambios de fondo. Ojo.

Terminó diciendo: “No piensen que esto va a pasar así nomás. Que es un mal sueño, que con cuatro medidas esto desaparece y ya está. Las causas son profundas y la solución la tienen que encontrar ustedes”. Los nuevos desafíos para la juventud han llegado para quedarse. Bienvenidos sean.

1. Ver https://www.youtube.com/watch?v=h97emcuymf0