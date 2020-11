El gobierno de Manuel Merino apenas ha durado cinco días, pero el daño que ha ocasionado al Perú es muy grande. La noche autoritaria ha sido corta, aunque ha dejado su propia oscuridad.

Debemos sacudirnos de ella. La decisión del 9 de noviembre interrumpió el régimen democrático luego de 20 años e implicó una agresión extrema a la figura de la presidencia. El simple hecho de que el país tenga varios presidentes en pocos días significa una desvaloración de una estabilidad lograda con el esfuerzo de todos.

Que la vacancia fuese inconstitucional y que para decidirla se echara mano a la traición, el chantaje a los legisladores y a una alianza con grupos corruptos y antidemocráticos, aumenta la convicción de que sus ejecutores actuaron con alevosía.

Los conspiradores no deberían gozar de impunidad; el acto golpista debe ser investigado como tal, y sus cabecillas deben responder ante la justicia. El país debe experimentar un proceso de reparación que surja de la verdad. Las bancadas vacadoras, sus líderes parlamentarios y nacionales no pueden pasar la página.

Independiente de ello, los actos violatorios de la libertad que condujeron a la muerte de dos jóvenes, más de cien heridos y decenas de desaparecidos deben ser juzgados penalmente. Siendo actos provenientes del golpe, adquieren personalidad propia al haber sido ordenados por un gabinete violentista y provocador.

En este punto, la responsabilidad incluye al presidente golpista a su premier que soliviantó a la policía, al ministro del Interior al mando de las operaciones y a la ministra de Justicia que avaló los actos violatorios y fue omisa hasta ahora mismo con la búsqueda de los desaparecidos.

La democracia peruana será frágil si las fuerzas que ejecutaron esta operación no son denunciadas y juzgadas y el régimen político representativo no se defiende con las armas de la ley y la justicia. No juzgar a los golpistas y sus actos violentos contra la Constitución y las personas sería una concesión al espíritu del 9 de noviembre.

La idea de que este penoso episodio no se repita, implica tener en limpio la galería de políticos y partidos responsables. No deberían volver a recibir el encargo democrático de las urnas. Que haya memoria.