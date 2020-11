La permanencia de Manuel Merino en Palacio de Gobierno se hace insostenible. Las marchas de protesta en las calles se intensifican. Las provincias también se pronuncian contra él. Y a la presión interna se suma la externa que ya lo considera un gobierno ilegítimo.

¿Cuál fue el error de Merino? Apostó por la vacancia presidencial cuando esta no tenía consenso entre la población. Martín Vizcarra, señalado por colaboradores eficaces de recibir sobornos de empresas constructoras cuando fue gobernador de Moquegua, ha terminado convertido en una víctima. Bien se pudo esperar que concluyera su mandato para iniciarle proceso judicial.

Hay expectativa en la audiencia del Tribunal Constitucional (TC) del próximo miércoles 18 que verá la demanda competencial que entabló Vizcarra en el marco del primer intento del Congreso de vacarlo de la presidencia. De declararse ilegítima la vacancia, tendría que nombrarse un nuevo presidente interino, salido del Parlamento, puesto que el retorno de Vizcarra ya no procede.

Ahora Merino está acorralado. No puede presentarse ante la población en ningún acto público por las manifestaciones de rechazo. Además, dos bancadas parlamentarias (Frente Amplio y Frepap) ya han adelantado que no le otorgarán el voto de confianza a su jefe del gabinete, no obstante que votaron a favor de la vacancia.

El país está en un callejón sin salida. Esperemos que esta semana se halle una solución y se evite más caos e incertidumbre en el cuadro de la pandemia del Covid-19 y de la difícil situación económica que tiene a millones de peruanos sumergidos en la pobreza y el desempleo.