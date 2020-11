Durante cuatro días consecutivos el pueblo se ha expresado rotundamente contra el golpe de Estado del Parlamento. El pasado jueves se llevó a cabo la jornada más contundente, con decenas de miles de personas que salieron a las calles en la capital y más de 40 ciudades del país, dando curso a un vigoroso reclamo popular como el elemento más decisivo contra la presencia de Merino en el poder.

La sociedad, compuesta por organizaciones y ciudadanos independientes, ha rebasado los marcos de una protesta política clásica para formarse como un vasto movimiento cívico, trasversal, masivo y nuevo. Este movimiento ha subordinado los términos del debate sobre la vacancia hasta ahora dominantes, y lo ha hecho a través de consignas más abarcadoras coreadas en las calles como “Merino no me representa”, “No es por Vizcarra, es por el Perú”, “Se metieron con la generación equivocada”, “No tenemos presidente”, “Ni Merino ni Vizcarra” y “No al usurpador”, entre otros.

Las características de esta movilización reside en su componente juvenil y comunitario. Decenas de marchas se han organizado por cuenta propia y han asumido la simbología del amor al Perú más que una idea política específica. Ello basta como respuesta a un visible pacto corrupto para aupar al poder a fuerzas oscuras e intereses claramente contrarios a la democracia, la transparencia y la idoneidad. Se aprecia asimismo una presencia masiva de mujeres con un lenguaje y organización propios.

En un arrebato de sinceridad, el premier golpista Flores-Aráoz ha declarado que no entiende por qué los rechazan los peruanos y que convocará a sociólogos para que le expliquen las razones de esta actitud. Es la cómica confesión de su incapacidad para leer a la sociedad y una grave desconexión con las expectativas urgentes de los ciudadanos. No debería gobernar un minuto ningún país quien dice no saber por qué protesta su pueblo.

No saberlo no les ha impedido arrojar gases a los manifestantes, dispararles perdigones, apalearlos y detenerlos. La jornada del jueves fue en general pacífica, pero al final de ella se pudo apreciar un igualmente generalizado abuso de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Son los golpes que propina a los ciudadanos la ignorancia golpista.