Mientras la atención mundial está en la elección de Joe Biden, pero, principalmente, en el fracaso de Donald Trump, mañana el congreso votará la vacancia del presidente Martín Vizcarra con un resultado de pronóstico incierto, y no se puede descartar que, en unas horas, el Perú tenga un nuevo jefe de estado.

El fracaso electoral de Trump ha sido recibido con entusiasmo no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes, como el Perú, por la sensación de que el mundo se libera de un orate matón al mando de una potencia mundial, con los riesgos que eso implica.

Simultáneamente, en el Perú se cocina otra vacancia que, si fracasa, la volverán a intentar porque acá hay mucho en juego para unos pocos.

El motivo de la segunda pretensión de vacancia en mes y medio es bastante más grave que el de la vez pasada, pues se basa en una denuncia de corrupción que habría cometido Vizcarra. Y sus respuestas hasta ahora son confusas.

Sin embargo, como ha sostenido esta columna, en línea con lo que piensan ocho de cada diez peruanos, eso debe ser investigado por la justicia, pero no debe ser motivo de una vacancia, especialmente estando a tan poco tiempo de una elección ya convocada y con la pandemia no solucionada.

Pero en el congreso no todos piensan así, aunque no por una preocupación anticorrupción, sino por el interés político particular de sacar a Vizcarra y poner a Manuel Merino.

APP y Partido Morado han anunciado que no apoyan la vacancia, pero una expresión de lo incierto del voto de mañana es el silencio de varias bancadas, parecido al de los toros que miran mal.

El golpista UPP de Antauro Humala; el mafioso Podemos de José Luna Gálvez; el siempre errado Frente Amplio de Marco Arana –con excepciones valiosas como Rocío Silva Santisteban–; el enigmático Frepap; el amañado fujimorismo; o esa chanfaina penosa que es hoy Acción Popular, pueden dar la sorpresa mañana de bajarse a un presidente para poner a Manuel Merino.

Lo más probable es que mañana se rechace la vacancia del presidente Vizcarra, pero con un congreso tan impresentable como el actual, que espera que un programa de TV de la noche le ponga el guion, nunca se sabe.

