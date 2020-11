Una de las actividades que me ha tenido ocupado esta semana –además de permanecer enganchado a las cadenas internacionales para ver el lento goteo de votos que volteó el conteo en lugares clave como Wisconsin, Michigan, todo indica que Georgia y posiblemente Pennsylvania– ha sido pasar revista a los discursos de concesión de los candidatos perdedores de las elecciones de los Estados Unidos.

Me ha impresionado la estatura moral de John McCain, que se enfrentó a Barack Obama en 2008 e hizo acallar los abucheos de la tribuna ante la mención de su nombre, dijo que la elección de un afroamericano era histórica, se puso a su servicio y pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo. O la elegancia de George Bush cuando felicitó a Bill Clinton en 1993: «Nosotros respetamos la majestad del sistema democrático […]. Hay mucho por hacer y América siempre estará primero».

Estos antecedentes hacen que las pataletas de Donald Trump se vean todavía más grotescas, quejosas, violentas y antidemocráticas. Desde su aparición para proclamar unilateralmente su triunfo y exigir que se detenga el conteo, Trump ha escalado en una espiral enloquecida de denuncias sin sustento y acusaciones de una conspiración demócrata montada para torcer el sentido del voto (incluso en lugares dirigidos por republicanos). Esta progresión ha incluido llamados a la violencia, como el mensaje de su hijo Donald pidiendo una «guerra total sobre las elecciones».

Esto confirma que, a diferencia de Bush, Trump está convencido de que él está por encima de todas las cosas, sin importar los métodos ni las consecuencias. Seth Abramson, uno de sus biógrafos, lo ha resumido bien: «No hay fondo para Donald Trump. No hay fondo. No hay nada que no sea capaz de hacer o pedir a otros que hagan». Esto incluye atacar al fundamento más profundo de una democracia: el voto ciudadano.

A diferencia de sus años en la presidencia, Trump parece haber perdido los apoyos que acompañaron y aplaudieron sus atropellos y barrabasadas. Cadenas como Fox News y tabloides como The New York Post han rebajado su respaldo y han publicado información que le resulta adversa. Pero quizá lo peor sea el expresivo silencio del Partido Republicano, que ha dejado solo con sus delirios y arrebatos al mismo Presidente que lo pareció haber colonizado.

En los días que vienen, Trump seguirá haciendo lo posible por embarrar estas elecciones y el proceso de transición, volviendo a quebrantar algunas de las sacrosantas leyes no escritas de la democracia estadounidense. Lo hará para satisfacer su narcisismo galopante, pero también porque sabe que, luego del despliegue hecho durante su gestión, sin el poder que le confiere la presidencia, quedará totalmente solo ante la opinión pública, la historia y la justicia.