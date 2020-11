Biden adelante

Al cierre de esta nota editorial, el candidato demócrata Joe Biden se imponía ajustadamente al actual inquilino de la Casa Blanca, el republicano Donald Trump. El empate de las primeras horas del recuento ha cedido en favor del postulante demócrata.

Las elecciones han sido masivas, extremadamente antagónicas y emotivas; han supuesto una inédita participación cercana al 60%. De hecho, Biden es el primer candidato en la historia de EE. UU. en recibir más de 70 millones de votos. La polarización electoral de lo que ya se sabía ha traído claves igualmente inéditas: Trump se declaró ganador sin que culminen los escrutinios, ha intentado paralizar el recuento de votos en unos casos y en otros ha pedido que se vuelvan a contar, ha denunciado la existencia de un fraude demócrata y ha acudido al Tribunal Supremo.

Un hecho crucial de los comicios es el volumen de votos adelantados, que suman más de 100 millones, de los cuales 35 millones fueron emitidos presencialmente días antes de la jornada central y 64 millones por correo. Se presume que ese volumen de sufragios ha favorecido a Biden.

La diferencia de 10 puntos porcentuales entre Biden y Trump no se reflejó en las urnas; varios estados en los que se presumía una cómoda victoria demócrata han arrojado una competencia más reñida y hasta un triunfo republicano. Es evidente que el electorado conservador ha ocultado su voto y que, al margen del resultado final de las elecciones, se ha mantenido leal a Trump a pesar del desastroso manejo de la pandemia y los saldos negativos de su gobierno. Los efectos en el bando demócrata se anuncian igualmente complejos.

No obstante, el giro de EE. UU. no deja de ser notable; la victoria de Biden en un puñado de estados donde el 2016 ganó Trump refleja una derrota política del presidente y revela la tendencia de la sociedad norteamericana de dejar atrás el borrascoso período de Trump. El hecho de que este venda cara su derrota y que para ello recurra a formas vedadas de la lucha electoral, que dejará heridas en el sistema de EE. UU., refleja la trascendencia de su derrota. La composición del Senado, ahora mismo en duda, y la amplia ventaja demócrata en la Cámara de Representantes hacen presumir que las elecciones no han cerrado el ciclo de polarización de EE. UU.