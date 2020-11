Reconocer derecho al matrimonio igualitario no le quita nada a nadie, ningún derecho a nadie. Tampoco, se “impone” nada a nadie. Ningún miembro de la comunidad LGTB pretende casarse con un heterosexual. Los heterosexuales nos vamos a poder seguir casando y reproduciendo las veces que queramos, que los gays se puedan casar no nos quitará el derecho a casarnos ni pone en peligro la “institución matrimonial”, salvo que se crea que, por permitir el matrimonio igualitario, va a reducirse la tasa de casamientos heterosexuales y por tanto la especie humana se extinguiría. Un absurdo.

Seguro que muchos de los miembros de la comunidad LGTB quisieran que la iglesia, a pesar de los desaires bíblicos, les permita acceder a ese sacramento, pero saben que eso es pedir mucho, más allá del amable eufemismo “Unión Civil” con el que el papa Francisco aborda ahora el tema. Algo es algo, pero por ahora divorciados y LGTB, fuera de los “planes de Dios”. La comunidad LGTB no lucha ni debate por el sacramento religioso, lucha por el derecho civil −que no es lo mismo− que todos, menos ellos, tenemos. Hablamos del mundo laico. La palabra matrimonio significa que viene de madre y que, por tanto, tendría que tratarse de una unión que pueda procrear, dicen los que se oponen, pero hace tiempo que la humanidad dejó de rendirle cuentas a la etimología, si no, solo piensen en lo que significa, en nuestros tiempos, la palabra “patrimonio” y apliquen el mismo razonamiento.

La palabra “matrimonio” no es monopolio de las reglas de Dios, no está patentada, señores. Se puede usar fuera del contexto bíblico sobre el que la mayoría discriminadora sustenta su oposición a la igualdad. No es una unión “natural”, se dice. ¿Acaso la biología prohíbe que dos personas del mismo sexo se puedan acostar? ¿Qué ley biológica o física, como la ley de la gravedad, impide el sexo homosexual? ¿Qué ley biológica impide que dos homosexuales puedan formar una familia igual que la tuya?