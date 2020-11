Igual que la vez pasada, este lunes los empecinados vacadores consiguieron los votos para su moción. Falta saber si, como la vez pasada, quedarán con los crespos hechos en la votación final. E incluso si fracasan en esta oportunidad, avanzarán hacia un nuevo intento. ¿Qué los impulsó a poner en escena esta nueva versión, idéntica a la anterior?

El número de aspirantes a colaboradores eficaces, es decir acusados deseosos de ganarse alguito, ha aumentado, si bien sus pruebas hasta el momento son simples opiniones. Esto ha bastado para que la campaña de medios sobre la presunta culpabilidad de Martín Vizcarra se mantenga, incluso recrudezca, con inocultables efectos sobre su imagen.

Sin embargo la idea de una vacancia presidencial no es popular, no tiene el respaldo de los principales partidos que irán al 2021 (AP está dividido entre partido y bancada), y sus objetivos en ningún momento han estado claros. La explicación de que todo se limita a una maniobra de Manuel Merino para reemplazar a Vizcarra no es muy convincente. Merino no parece un manejador sino un manejado.

¿Quién se puede beneficiar, además de Merino, del turbulento río revuelto que produciría la vacancia? Una hipótesis es que el paso de Merino a Palacio podría funcionar como un asalto del Congreso al Ejecutivo, que le abriría a las curules un horizonte de posibilidades. Por ejemplo, prolongar su mandato o postergar algunos problemas con la justicia.

Es probable que la historia se repita y este intento de vacancia fracase. Pero a estas alturas sabemos que los vacadores van a persistir en un juego que los pone en el centro del escenario político, y en el que deben sentir que están avanzando. ¿Lo están? Por lo menos en términos de un desgaste de Vizcarra su éxito es a medias.

De otra parte, votar por la moción para luego no votar por la vacancia misma, es una manera de afirmar una posición y a la vez dejar descolocados a los vacadores. Lo cual no parece preocupar a estos últimos, como si el vacilón del viaje compensara la falta de un destino seguro. Incluso esta vez la moción tuvo cinco votos menos que en septiembre.