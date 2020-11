Lista chapucera

La Secretaría Técnica de la comisión especial del Congreso a cargo del concurso de méritos para los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ha informado que 33 de los 65 postulantes han presentado documentación con serias deficiencias.

A pesar de que el reglamento lo especificaba de modo rotundo, más de la mitad de aspirantes no presentó copias de la documentación original, fedateadas y legalizadas, de modo que se acredite su experiencia laboral. Algunos otros han presentado documentos en formatos no adecuados, no se encuentran habilitados por su respectivo Colegio de Abogado o sus grados académicos no están registrados en la Sunedu.

Llama la atención la falta de rigor entre los postulantes. El argumento principal se refiere a que estos son errores u omisiones subsanables que no empañan el concurso. Siendo esto cierto en lo formal, sí refleja la improvisación en ambos lados, por parte de quienes postulan a una alta responsabilidad del Estado y que ni por esa razón pueden ejecutar un acto administrativo válido; y, por la otra, la desesperada obsesión de la mayoría parlamentaria que a marchas forzadas pretende llevar a cabo un proceso de selección de factura chapucera.

La improvisación se añade a otro problema detectado en la lista que exhibe una calidad muy lejos del estándar imaginado para un organismo de la magnitud del TC. En la lista publicada, salvo una o dos excepciones identificadas por la comunidad jurídica del país, se extraña la presencia de juristas de reconocida trayectoria, de solvente concurso en la especialidad o idoneidad en el ejercicio de encargos anteriores.

La revisión de la lista arroja antes bien una selección de persistentes postulantes al TC que antes naufragaron en el intento y no pocos cazadores de puestos públicos.

La composición de la lista es congruente con la comisión parlamentaria a cargo del concurso -que carece también de competencias- y que ha viciado el proceso. Que tantos postulantes al TC no puedan acreditar sus competencias para ese cargo resume y confirma que es correcto el pedido de que este Congreso no aborde este delicado encargo. En los hechos se entiende las razones por las cuales los juristas más reconocidos del país no se han prestado a este desarreglo.